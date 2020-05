Per il fine settimana dal 29 al 31 maggio tempo in prevalenza instabile e temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Tra venerdì 30 e sabato 31 maggio è atteso un impulso instabile più organizzato con qualche rovescio o temporale in più specie sull’Abruzzo interno, dove non si escludono fenomeni anche intensi; precipitazioni scarse o assenti invece sulle coste con spazio per maggiori aperture. Prognosi ancora incerta per i giorni successivi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 29, 30 e 31 maggio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 maggio



Un impulso instabile più organizzato dai Balcani si avvicina al medio versante Adriatico. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, tra pomeriggio e sera ci attendiamo lo sviluppo di locali rovesci o temporali. Temperature in lieve flessione. Venti deboli o localmente moderati tra Est e Nordest. Mare da poco mosso a mosso.

Sabato 30 maggio

Infiltrazioni fresche e instabili nord orientali continuano ad interessare la Regione. Giornata spiccatamente variabile tra nubi irregolari e aperture, con qualche nuovo rovescio o temporale sull’ interno. Temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve calo, clima non caldo.

Domenica 31 maggio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Cieli nuvolosi in serata; sull’Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 e 31 maggio)

Pescara VEN – min 15° max 18° SAB – min 14° max 19° DOM – min 13° – max 20°

Chieti VEN- min 9° max 18° SAB – min 10° max 18° DOM – min 8° max 21°

Teramo VEN – min 11° max 16° SAB – min 9° max 18° DOM – min 9° max 20°

L’Aquila VEN – min 8° max 15° SAB – min 7° max 19° DOM – min 6° max 20°



Il meteo in Abruzzo si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.