Superalotto, a Lanciano e Torre de’ Passeri due “5” da oltre 13mila euro

REGIONE – Doppio colpo per l’Abruzzo al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 11 giugno in regione sono arrivati due “5”, ciascuno da 13.862,67 euro. Il primo è stato centrato a Torre de’Passeri (PE), con una schedina giocata presso l’edicola Di Gargano in piazza Kennedy 10; il secondo è invece finito a Lanciano (CH), in questo caso nel bar/tabaccheria Di Ciano in via Per Treglio 152.

Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 50 milioni di euro, che verranno messi in palio nell’appuntamento di domani. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Abruzzo, fa sapere Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.