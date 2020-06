Lavori stazione ferroviaria di Giulianova: incontro Comune e vertici FS

Al via il rifacimento del tappetino stradale del secondo tratto di via Messina al termine dei lavori sullo scalo ferroviario. Dal 22 giugno chiuso il sottopasso pedonale per ulteriori interventi di ammodernamento

GIULIANOVA – Incontro, questa mattina in Comune, tra il Sindaco Jwan Costantini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido ed i vertici di Ferrovie dello Stato. Nel corso della riunione sono stati toccati diversi punti tra cui le migliorie apportate in questi mesi alla stazione ferroviaria ma anche le condizioni ammalorate del tappetino stradale di via Messina, dove c’è l’accesso nell’area della stazione di Giulianova e dove, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, sono ripresi i lavori di sistemazione dello scalo ferroviario giuliese. A seguito di questa situazione i residenti della via avevano espresso il loro dissenso all’Amministrazione Comunale che, circa una settimana fa, ha provveduto al rifacimento della prima parte del manto stradale.

“Ringraziamo Ferrovie dello Stato per tutte le opere di ammodernamento che si stanno realizzando nella nostra stazione ferroviaria– dichiarano il Sindaco Costantini e l’Assessore Di Candido – e per aver preso in considerazione le proteste dei cittadini di via Messina, di cui, come Amministrazione, ci siamo fatti carico, impegnandoci al rifacimento di un primo tratto di asfalto. Nell’incontro di oggi i vertici delle Ferrovie si sono impegnati a provvedere con l’asfaltatura della seconda parte di strada, quella compresa tra via Trieste ed il Lungomare Spalato, al termine dei lavori sullo scalo ferroviario, riconoscendo anche gli eventuali danni che potrebbero essere causati dal passaggio dei tir sul tratto già asfaltato. Inoltre comunichiamo alla cittadinanza che partiranno degli interventi che interesseranno anche il sottopasso pedonale della stazione che, a partire dal 22 giugno, resterà chiuso per 15 giorni”.