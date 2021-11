Sulmona, al Teatro Caniglia 6 posti in più grazie all’iniziativa del Sindaco

Il palchetto del Sindaco a disposizione degli studenti, che potranno far richiesta entro le ore 12 di quando andrà in scena lo spettacolo

SULMONA – Un teatro aperto ai giovani: questo il senso dell’operazione proposta dal neoeletto Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e concordata con la direzione della stagione di prosa del Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona. Per l’intera stagione teatrale di prosa il centralissimo palchetto del Sindaco, contenente 6 posti a sedere, sarà messo a completa e gratuita disposizione degli studenti sulmonesi che ne faranno richiesta.

«Fra le priorità della nostra azione amministrativa vi è certamente quella di favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo della cultura. Il nostro impegno muoverà sempre in questa direzione attraverso azioni concrete che possano favorire questo processo inclusivo» sottolinea Di Piero «Il teatro è uno strumento formidabile di crescita, un luogo dove potersi confrontare con tematiche e stimoli sempre nuovi, che nutre lo spirito e aumenta la nostra capacità critica. Tra gli assidui frequentatori della nostra meravigliosa sala teatrale molti sono i giovani di un tempo ai quali fu regalata loro la possibilità di partecipare».

«Il continuo dialogo con i giovani costituisce uno dei capisaldi del nostro progetto di gestione del Caniglia» aggiunge Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della stagione di prosa. «Siamo più che felici che questa missione sia condivisa dalla nuova Amministrazione comunale, con la quale siamo certi, anche con queste premesse, di poter instaurare un dialogo costruttivo e votato a pratiche virtuose».

Gli studenti interessati, di ogni ordine e grado, potranno inviare la propria richiesta di partecipazione inoltrando un’e-mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com, entro le ore 12:00 del giorno in cui andrà in scena lo spettacolo a cui sceglieranno di assistere. I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino a esaurimento dei 6 disponibili. Per eventuali richieste in esubero l’associazione Meta metterà a disposizione degli studenti posti riservati ad un costo calmierato.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti alla stagione di prosa del Caniglia, che vedrà alternarsi sul palco sulmonese grandi titoli e grandi nomi della scena italiana contemporanea. La serata inaugurale si terrà il prossimo sabato 13 novembre alle 21:00 con lo spettacolo Fronte del porto, diretto da Alessandro Gassmann e interpretato dall’attore napoletano Daniele Russo e da un nutrito cast di attori, una produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini. La pièce, che sarà allestita a Sulmona in settimana, è ambientata nel 1980 nel vivissimo scenario del porto di Napoli, di cui narra luci e ombre, in un intersecarsi di storie segnate dalla malavita e dalle difficoltà di quegli anni.

I biglietti sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS. Annunziata in Corso Ovidio e sulla piattaforma online Oooh.events, con le seguenti tariffe: Platea e palchi di I e II Ordine € 25 (ridotto € 23), Palchi di III ordine e Anfiteatro € 22 (ridotto € 20), Palchi IV ordine € 15 (ridotto € 13), Loggione € 13 (ridotto € 10). Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.

L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona e consiste nell’acquisto di cinque spettacoli al prezzo di quattro, al costo del relativo posto scelto.

Per informazioni contattare il numero 349.3267243, collegarsi alla pagina FB Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com.