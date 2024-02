Sulmona, Tavolo del Turismo: dati 2023 e progetti 2024

Dopo un 2023 che ha visto un aumento di presenze, si guarda alla riapertura di siti e all’organizzazione di importanti eventi

SULMONA – Turismo in crescita nella Città di Sulmona, con il 24% di aumento delle presenze turistiche al 31.12.2023, rispetto ai dati del 2022. Per i primi otto mesi del 2023 le presenze del turismo straniero sono cresciute dell’82%, rispetto al 2022, come attestato da dati regionali. Invece la tendenza a numeri inferiori si registra per i mesi di Gennaio, Marzo, Maggio e Giugno del 2023. I dati sono stati annunciati dall’Assessore al Turismo, Elio Accardo, in apertura della riunione del Tavolo del Turismo, promosso dall’Amministrazione con i rappresentanti degli esercizi alberghieri ed extralberghieri. Presente all’incontro anche l’Assessore al Bilancio, Armando Critani.

L’Amministrazione sta lavorando alla realizzazione dei prossimi eventi in Città, ponendo particolare attenzione ad iniziative da attuare nella Settimana Santa, che come sempre richiama un gran numero di turisti per i tradizionali riti religiosi.

L’Assessore Accardo ha poi reso noto che si sta procedendo alla definizione della riapertura di Campo 78, a Fonte d’Amore, dell’Eremo di Celestino V e dell’area archeologica del Morrone.

Inoltre altri grandi eventi sportivi sono attesi per l’estate. La Città ospiterà i Campionati nazionali di scherma nel mese di Luglio e i Campionati mondiali di pattinaggio a rotelle nel mese di Settembre. Appuntamenti sportivi molto importanti che richiameranno un notevole flusso di turisti, atleti e addetti ai lavori.

“Sono soddisfatto dell’esito del confronto maturato in questa riunione, perché il livello delle relazioni e degli interventi è stato molto positivo. Prossimo incontro, fissato al 25 Marzo, per costruire ancora insieme”. Lo dichiara l’Assessore Accardo.