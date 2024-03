Avezzano, accordo tra Comune e società per la gestione dello stadio

L’intesa, che troverà forma in una nuova delibera, prevede convenzione fino al 2030 e canoni scomputati delle spese sostenute dalla società

AVEZZANO – Una lunga stretta di mano tra il sindaco Giovanni Di Pangrazio, sceso in campo direttamente per risolvere una situazione complessa e incerta e il presidente dell’Avezzano calcio Andrea Pecorelli, visibilmente soddisfatto dall’incontro a palazzo di città.

Si guarda alle sfide future dopo la riunione di questa mattina. La svolta, che va nella direzione del dialogo auspicata anche dai tifosi, è arrivata in poco più di mezz’ora di confronto sulle questioni tecniche e procedurali relative alla gestione dello stadio.

Dopo un rapido focus sugli ostacoli al momento presenti per una concessione di lunghissimo periodo, il sindaco ha dapprima ascoltato il Presidente, che ha ribadito la determinazione a fare ogni sforzo per il bene della squadra e poi ha proposto la soluzione: una convenzione al 2030 che tenga conto degli investimenti già effettuati dalla società come scomputo dei canoni che la stessa versa al comune. La scadenza, così, sarà decisamente più lontana rispetto a quella del 31/12/2025 ed anche le spese per i canoni verranno decisamente tagliate.

Più ossigeno, quindi, alla dirigenza della compagine biancoverde e più tempo rispetto al termine di due o tre anni di cui si era pur parlato nelle varie ipotesi circolate. “L’obiettivo – sottolinea Di Pangrazio – è quello di far concentrare la società sui risultati del campo e darle più tempo per lavorare con serenità. Il comune è sempre alleato delle realtà sportive”.

L’amministrazione ha confermato gli investimenti sullo stadio che riguarderanno le tribune, l’accessibilità, i seggiolini e anche le vetrate che ostruiscono una perfetta visione della partita e – aspetto già anticipato nelle precedenti riunioni ma mai esplicitato anche per questioni scaramantiche – che eventualmente si faranno i lavori necessari per il salto di categoria. Altro tema su cui si prevede l’intervento comunale è l’ipotesi di chiusura temporanea ma programmata della strada adiacente lo stadio.

Il presidente Pecorelli, evidentemente soddisfatto per l’incontro e decisamente ottimista ha commentato: “Ringrazio il sindaco per la sensibilità e la disponibilità dimostrata. Ero certo che con lui avremmo trovato soddisfazione”.

All’incontro hanno partecipato, insieme al sindaco e al presidente dell’Avezzano, il consigliere comunale Cristian Carpineta, esperto di calcio, il dirigente dell’ente Roberto Laurenzi, responsabile delle strutture sportive, e il vicepresidente della società Avezzano calcio Luca Marcaurelio.