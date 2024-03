Ciclismo, arriva ad Avezzano il “Trofeo 100”: ecco quando

Il 12 aprile, un mese esatto prima della tappa della corsa rosa, arriverà in Marsica il Trofeo realizzato per l’edizione 100 del Giro

AVEZZANO – L’obiettivo è quello di rendere il capoluogo della Marsica città-protagonista del Giro d’Italia 2024 per un mese intero, con eventi a tema e manifestazioni di piazza che incominceranno esattamente 30 giorni prima, ovvero il prossimo 12 aprile. Quel giorno, arriverà in città l’ambito “Trofeo 100” che ha incisi tutti i nomi dei vincitori delle corse passate ed è stato realizzato per l’edizione 100 del Giro.

Non solo: l’approdo ad Avezzano del trofeo coinciderà con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’onorevole Mario Pescante, presidente emerito del Coni. Ieri sera, nella nuova sala multimediale del Palazzo comunale, si è riunito il Comitato-eventi, l’anima organizzativa del Comitato di Tappa di Avezzano.

Sotto il coordinamento del vicesindaco, Domenico Di Berardino e con la collaborazione fattiva di tantissimi attori del territorio – dalle associazioni di categoria alle realtà sportive e sociali – è stato messo nero su bianco il calendario ufficiale degli eventi che andranno ad arricchire tutto il panorama cittadino in occasione della partenza del Giro. Non solo manifestazioni di piazza e non solo arredo in rosa, ma grandi nomi del giornalismo e dello sport: il tutto per rendere Avezzano meta di tappa attrattiva. “Metteremo ancora più in luce e in evidenza le bellezze della nostra terra. – spiega il vicesindaco – Puntiamo ad accogliere nel migliore dei modi atleti, staff e stampa”.

Grande attenzione verrà riservata all’arrivo in città del Trofeo Senza Fine: una spirale placcata in oro rosa 18 carati ed alta 54 centimetri, realizzata dal laboratorio di Vigodarzere, borgo padovano. Un monumento alla storia sportiva italiana, una rappresentazione visiva del grande ciclismo e un simbolo di tenacia, passione e ambizione che supera sé stessa. Domenica 14 aprile, il Trofeo verrà posizionato all’interno di una teca al centro di Piazza Risorgimento, cuore sociale di Avezzano, per essere fotografato e conosciuto da tutti.

“Il calendario ufficiale – spiega il vicesindaco – verrà presentato proprio nella tre giorni di presenza del trofeo ma sicuramente, dal 12 aprile e fino al 12 maggio, la nostra città cambierà aspetto, colorandosi di rosa e riempendosi di dettagli ed attrazioni uniche. Grazie al lavoro del Comitato Tappa, stiamo cercando di portare avanti e di promuovere un racconto univoco ed entusiasmante che parte dalle sue peculiarità territoriali e che arriva ai valori universali in cui Avezzano si rispecchia”

“Per l’evento che dopo 21 anni torna in città l’Amministrazione comunale, infine, – conclude Di Berardino – sta collaborando in maniera proficua con le associazioni del territorio”.