Striscia la Notizia fa tappa a Pescasseroli per raccontare “Paesi, paesaggi”

PESCASSEROLI – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Pescasseroli (L’Aquila).

Il paesaggio del Parco Nazionale d’Abruzzo fa da sfondo alla storia di Giuseppe, la cui famiglia da generazioni prepara infusi d’erbe e liquori con le piante locali. La sua specialità è il liquore di ginepro, gradazione alcolica importante, 60 gradi. L’inviato di Striscia ne ripercorre tutte le fasi di preparazione, dalla raccolta delle erbe nel bosco alla cristallizzazione dei rametti in bottiglia che, ricoperti di zucchero, creano un grazioso effetto boule de neige. Le bacche riposano in alcol puro per alcune settimane, in un processo di estrazione – tutto artigianale – lunghissimo e paziente. Poi l’alcol aromatizzato si unisce al ginepro e si lavora in bottiglia. Altra specialità di Giuseppe è il Ratafià, liquore che per tradizione si beveva subito dopo la ratifica di un contratto notarile, per sancirne il patto. Il nome deriva infatti proprio dall’espressione latina “ut rata fiat”: sia ratificato l’atto.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.