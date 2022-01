Sulmona, la Pinacoteca di arte moderna si arricchisce di nuove opere

Si tratta delle opere prime classificate al XLVIII Premio Sulmona 2021, che sono state donate dagli artisti alla Pinacoteca comunale

SULMONA – La Pinacoteca di arte moderna e contemporanea di Sulmona si arricchisce di nuove opere grazie al “Quadrivio”. Nella mattina di mercoledì 26 gennaio una delegazione del Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio” di Sulmona ha consegnato al sindaco Gianfranco Di Piero le opere prime classificate al XLVIII Premio Sulmona 2021. Grazie ai premi in denaro messi in palio dall’associazione organizzatrice della manifestazione, gli artisti hanno donato alla Pinacoteca comunale le proprie opere. Si tratta di “Camera verde” di Tina Sgrò, “Shut Up” di Alba Gonzales e “Mosca, la casa rossa” di Massimo Boffa cui si è aggiunto “Stolen Selfie 39” (vincitore del premio riservato al miglior artista straniero), che la pittrice spagnola Evita Andujar ha inteso donare di sua iniziativa essendo rimasta favorevolmente colpita dall’organizzazione del Premio.

Alla cerimonia, realizzata grazie alla collaborazione di Sulmona Security di Salvatore Venti e Salvatore Mancini, oltre al Sindaco Gianfranco Di Piero erano presenti Alessandro Ginnetti per il Comune di Sulmona, Il Presidente del “Quadrivio” Raffaele Giannantonio, la Vicepresidente Daniela Di Cioccio e il consigliere Antonio De Deo. Al termine il Sindaco Gianfranco Di Piero si è dichiarato particolarmente soddisfatto dell’operato dell’associazione che ha consentito dopo tanti anni di arricchire il già cospicuo patrimonio della Pinacoteca, ripromettendosi di seguire ancor più da vicino l’organizzazione della prossima edizione del Premio Sulmona.