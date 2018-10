Sulmona, il 9 novembre VII seminario nazionale di criminologia

Al teatro comunale “M. Caniglia” si parlerà di veleni di Bussi, Terra dei Fuochi e caporalato. Parteciperà il segretario Uil Carmelo Barbagallo

SULMONA (AQ) – I veleni di Bussi e della Terra dei Fuochi insieme al caporalato saranno al centro nel VII seminario nazionale di criminologia “Ecomafia ed agromafia: analisi, riflessioni e proposte” e cineforum, in programma il 9 novembre 2018 al teatro comunale “M. Caniglia” di Sulmona, organizzato dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con la Uil Abruzzo.

Il seminario sarà preceduto il giorno prima, nella sala polivalente del liceo scientifico “E. Fermi” di Sulmona, a partire dalle ore 16.00, da un interessante cineforum con la proiezione del docufilm “The land of fires” al quale seguirà il dibattito con vari ospiti.

Per i veleni di Bussi si cercherà di affrontare l’argomento esaminando le ultime sentenze giudiziarie in merito, mentre per quanto riguarda il caso della Terra dei Fuochi, una vasta area situata nell’Italia meridionale, che si estende in Campania, a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, interessata dall’interramento di rifiuti tossici e rifiuti speciali nonché all’innesco di numerosi roghi di rifiuti. Le immagini di rifiuti incendiati, disseminati, o abbandonati in discariche abusive nella Terra dei Fuochi, anche in prossimità di zone abitate, sono state associate alla percezione di un maggior rischio per la salute delle persone che abitano nell’area.

“Anche quest’anno – commentano Fabrizio Truono e Mauro Nardella, rispettivamente segretario confederale Uil Cst Adriatica Gran Sasso e project manager – è viva l’aspettativa per il seminario di criminologia voluto in un territorio ove è presente uno degli istituti di pena tra i più importanti d’Europa. Visti gli argomenti e gli ospiti che interverranno siamo sicuri che l’attesa non sarà tradita”.

Sono previsti crediti formativi deliberati dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia per il seminario che per il cineforum. Altri crediti sono stati richiesti all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, all’Ordine nazionale degli Psicologi e all’Ordine Regionale Assistenti Sociali. Entrambi sono stati patrocinati dalle tre università Abruzzesi e da quella di Urbino.