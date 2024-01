Subbuteo, I° Trofeo delle Regioni: Abruzzo fermato ai quarti

La squadra abruzzese era formata dai pescaresi Fedele, Di Vincenzo, Di Paola e Iervese e dall’aquilano Baglioni

L’AQUILA – Domenica 14 gennaio 2024 per il Subbuteo, in versione Calcio da Tavolo, l’anno agonistico si è aperto con la primissima edizione del Trofeo delle Regioni, un evento federale Fisct che ha radunato atleti provenienti da tutta Italia.

Sede prestigiosa della manifestazione Subbuteoland (Reggio Emilia), la mecca per gli appassionati di questo fantastico gioco… ma allo stesso tempo un vero e proprio sport per quasi mille tesserati in Italia tra grandi e piccini.

L’Abruzzo è stato rappresentato con un team composto da 4 tesserati (Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo, Marco Di Paola e Massimiliano Iervese) del Club Ves Gentes di Pescara ed uno appartenente al Subbuteo L’Aquila Club (Paolo Baglioni); capitano della squadra abruzzese Fabrizio Fedele, delegato regionale, agonista di navigata esperienza e giocatore già vincitore di trofei internazionali, nonché campione europeo in carica della categoria veterani nei recenti campionati disputati a Gibilterra lo scorso settembre. I nostri rappresentanti sono stati selezionati in base al rispettivo piazzamento nel Ranking italiano e regionale (www.fisct.it).

La manifestazione si è svolta in un clima molto disteso ed ha visto l’Abruzzo qualificarsi ai quarti ma soccombere poi contro il Lazio per differenza reti dopo un tiratissimo incontro terminato 2-2.

Il format individuato dalla Federazione Italiana ha raccolto molti consensi e la giornata è stata molto sentita da chi di fatto ha rappresentato con orgoglio la propria regione sui panni verdi.

Il nuovo anno sarà utile per selezionare un nuovo team e cercare maggior gloria nella seconda edizione.