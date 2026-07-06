Street Food Festival 2026: il tour estivo arriva in Abruzzo

PESCARA – L’estate 2026 porta con sé uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del cibo di strada: lo Street Food Festival – Sapori in movimento, un tour che attraverserà alcune delle località più vivaci dell’Abruzzo con una serie di eventi pensati per valorizzare gusto, convivialità e musica. Un format ormai consolidato, capace di richiamare pubblico da tutta la regione grazie alla combinazione di specialità gastronomiche, atmosfera informale e intrattenimento serale.

Il calendario del Tour Estate 2026 è ricco e articolato. Si parte da Penne, dove il festival farà tappa il 10, 11 e 12 luglio, trasformando il centro cittadino in un percorso di sapori e profumi. A seguire, dal 24 al 26 luglio, sarà la volta di Giulianova – Lido Nord, una location perfetta per godersi il mare e le proposte culinarie dei food truck.

Ad agosto il tour entra nel vivo con una serie di appuntamenti consecutivi lungo la costa teramana: Pineto ospiterà l’evento il 4, 5 e 6 agosto, mentre Silvi Marina accoglierà gli stand il 7, 8 e 9 agosto, offrendo ai turisti un’occasione in più per vivere la città in versione estiva. Il weekend di Ferragosto sarà invece protagonista a Cologna – Lungomare, dal 15 al 17 agosto, con tre serate che si preannunciano particolarmente affollate.

Il festival tornerà poi a Giulianova, questa volta nell’area dedicata al “carnevale”, nelle giornate del 31 luglio, 1 e 2 agosto, per poi chiudere nuovamente a Silvi Marina con un’ultima tappa dal 18 al 20 agosto.

In tutte le date l’ingresso sarà gratuito, una scelta che conferma la volontà degli organizzatori di rendere l’evento accessibile a famiglie, giovani e turisti. Ogni serata sarà accompagnata da un DJ set, elemento che contribuisce a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, ideale per trascorrere qualche ora all’aperto tra buon cibo e musica.

Lo Street Food Festival si conferma così uno degli appuntamenti più dinamici dell’estate abruzzese, capace di unire gastronomia, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Un’occasione per scoprire sapori nuovi, vivere le città in modo diverso e condividere momenti di festa lungo la costa e nell’entroterra regionale.