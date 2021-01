La storia del leggendario “The Coach” Joseph “Joe” G. Mucci

É morto, il 30 novembre del 2020, di Coronavirus (Covid-19). Era ritenuto, negli Stati Uniti, uno dei grandi allenatori di football americano. I suoi genitori erano nati in provincia di Pescara

CIVITAQUANA – Joseph “Joe” Mucci nacque a Brandeville, in Pennsylvania, il 2 gennaio del 1934, da Antonio Mucci (nato a Civitaquana, in provincia di Pescara, il 6 aprile del 1878 – figlio di Leonardo e Concetta Agresta) e da Mariantonia D’Attilio (nata a Serramonacesca, in provincia di Pescara, nel marzo del 1889 – figlia di Domenico e Prizia Lattanzio). “Joe” Studiò alla “Derry Township High School”, al “St. Vincent College” e conseguì un “M.S.Ed. in Education” all’Università di Duquesne. “Joe” iniziò la sua carriera di allenatore nel 1955 a Standish in Michigan.

Nel 1959 fu nominato primo allenatore e direttore atletico della “Greensburg Central Catholic High School” (nel 1966 vinse il campionato “Pittsburgh Catholic League Championship”). Nel 1968 accettò la doppia posizione di capo allenatore di calcio e direttore atletico alla “Jeannette High School”, dove divenne uno dei migliori allenatori. In 18 anni con lo “Jeannette Jayawks football” ottenne 150 vittorie, 33 sconfitte e tre pareggi. In quell’arco di tempo la sua squadra vinse 11 “conference titles” (rimanendo imbattuta per tre stagioni). Vinse il Campionato WPIAL (1971, 1981, 1983). I successi di “Joe” gli valsero il titolo di allenatore dell’anno per due volte (1977 e 1982).

La “Jeannette Jayawks” lo premiò dopo il suo ritiro, nel 1986, come Uomo dell’Anno. Durante la sua lunga carriera ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti: “American Legion Service Award”; “David H. Weiss Recognition Award”; per tre volte il “Dapper Dan Club di Pittsburgh Honoree”, “Letterman of Distinction Award” del St. Vincent College; “Outstanding Young in America Honoree”. Fu nominato “Distinguished Coach of the Year” dalla “PA Sports Hall of Fame”. Ottenne inoltre il “Jeannette High School Hall of Fame”; “Sports Hall of Fame (1993), nel 1997 fu inserito nella “PA Scholastic Football Coaches Hall of Fame” (primo allenatore della contea di Westmoreland ad esservi inserito) e “WPIAL Hall of Fame” nel 2016. Joseph “Joe” Mucci sposò Mary Gertrude “Trudy” Falat che gli diede cinque figli.

