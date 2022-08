La storia di Ronald “Ron” M. Di Stefano, cadde eroicamente in Vietnam

TORNARECCIO – Ronald “Ron” M. Di Stefano nacque nel quartiere di Overbrook a Philadelphia, il 5 settembre del 1942, da Fiorentino “Fiore” Di Stefano e Angelina Avallone. Ebbe un fratello Pasquale e tre sorelle Angelina, Rosalina e Viola. Frequentò la “St. Thomas More High School” prima di fare l’apprendista falegname. Entrò nell’Esercito nel marzo 1964 e fu assegnato alla “1st Infantry Division”, “2nd Battalion”, “16th Infantry”, “B Company” e inviato in Vietnam. Ronald M. Di Stefano, fuciliere automatico, morì vicino a Phuoc Vinh, South Vietnam, Binh Duong province l’8 ottobre 1965. Ronald è onorato nel “Vietnam Veteran’s Memorial” di Washington DC. Il fratello dichiarò: “voleva tornare a casa e costruire una casa in periferia per mamma e papà”. Ronald M. Di Stafano ricevette la “Silver Star Medal” e la “Purple Heart”.

Il padre Fiorentino “Fiore” Di Stefano nacque a Tornareccio, in provincia di Chieti, il 9 febbraio 1903, da Pasquale e Angelora Iannone. Emigrò, nel 1920, alla ricerca del “sogno americano”. Sbarcò ad “Ellis Island” da piroscafo “La Touraine”. Si stabilì a Philadelphia. Il 30 aprile del 1928, sposò a Philadelphia Angelina Avallone. Fiorentino e Angelina ebbero cinque figli: Pasquale, Angelina, Rosalina, Viola e Ronald. “Fiore” Dopo aver fatto vari e duri lavori, nel 1929, aprì una sua attività: la “Di Stefano Groceries”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”