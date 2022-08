Riapre la provinciale 36 di Saputelli, in programma altri due lavori

TERAMO – Riapre in giornata la provinciale 36 di Saputelli (che rappresenta uno snodo fondamentale per i Comuni di Cermignano, Bisenti e Penna Sant’Andrea) chiusa da gennaio per un vasto intervento di consolidamento realizzato dall’Anas. “È stato un lavoro complicato e complesso. Si è dovuto anche gestire la carenza di materiale e l’aumento repentino dei prezziari. Comprendo, e chiediamo scusa, per le difficoltà vissute per il perdurare della chiusura ma in queste zone da due anni stiamo investendo diversi milioni di euro per ridare dignità ad una vallata abbandonata da tantissimi anni” spiega il presidente Diego Di Bonaventura. Il divieto di transito, quindi, sarà rimosso in giornata.

In questa area, infatti, stanno per iniziare altri lavori – che non comporteranno interruzioni del traffico – proprio sulla provinciale 36 e sempre per consolidare la pavimentazione stradale con delle palificate: “Oltre un milione di euro con i fondi sisma – chiarisce Lanfranco Cardinale consigliere delegato alla viabilità – mentre nell’area di Arsita stiamo concludendo un ampio lavoro di risanamento suddiviso in tre interventi per una spesa di circa 3 milioni. E’ vero, ci sono stati dei disagi ma certamente ne è valsa la pena considerato lo stato generale nel quale versava la rete stradale della Val Fino”.