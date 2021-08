A Poggio Picenze in scena “Storia di Anna la Pazza”: ecco quando

Lo spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale I Guastafeste si terrà domenica 29 agosto presso l’Anfiteatro

POGGIO PICENZE – I Guastafeste in collaborazione con il Comune di Poggio Picenze, presentano domenica 29 agosto alle ore 19.00 presso l’ Anfiteatro in P.zza Salvatore Massonio (P.zza Rosa) di Poggio Picenze (AQ), “Storia di Anna la Pazza”.

“Storia di Anna la Pazza” è una storia che trae ispirazione dalla terra e indaga gli aspetti della vita rurale e contadina. Lo fa in modo delicato e favolistico, lo fa parlando di come l’amore per i luoghi dove viviamo ci cresce dentro e a nostra insaputa a volte ci lega per sempre.

Parla di una bambina e di tanti personaggi che nel racconto quasi sembrano veri. Parla di una comunità in cui le figure che incontriamo nella vicenda è come se le conoscessimo da sempre, e ciò permette un incontro fra narratore e pubblico, in cui ognuno dei presenti diventa scrittore di alcune parti della vicenda, se non di tutta la storia.

Ingresso gratuito

Prenotazioni: 328/9315310 – 328/0822365

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.