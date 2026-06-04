ASOC Awards 2026, Marsilio: “In Abruzzo un progetto di trasparenza e partecipazione”

L’AQUILA – “Accogliere questa iniziativa nella nostra regione è per noi motivo di autentico orgoglio. Non soltanto per il prestigio nazionale del progetto, ma perché esso incarna in modo concreto e tangibile i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità che sono alla base di una moderna azione pubblica”.

Con queste parole il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è intervenuto alla cerimonia conclusiva degli ASOC Awards 2026, ospitata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

L’evento ha segnato la chiusura della tredicesima edizione di A Scuola di OpenCoesione, il percorso didattico nazionale dedicato alla conoscenza delle politiche di coesione e al monitoraggio civico degli investimenti pubblici. Un progetto che, anche quest’anno, ha coinvolto team scolastici provenienti da tutta Italia, impegnati nell’analisi dei dati pubblici e nella valutazione dell’impatto degli interventi sul territorio.

Marsilio ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa: “Attraverso esperienze come questa gli studenti imparano a leggere i dati, a valutare l’impatto degli interventi e a sviluppare competenze che saranno fondamentali per il loro futuro. È un percorso che avvicina i giovani alle istituzioni e rafforza il senso di appartenenza alle comunità locali”.

Il presidente ha evidenziato anche il ruolo dell’Abruzzo nel contesto delle politiche di coesione:

“Per una regione come la nostra, che ha affrontato sfide importanti e che continua a crescere grazie anche alle politiche di coesione, promuovere trasparenza, monitoraggio civico e coinvolgimento delle nuove generazioni significa costruire comunità più forti e consapevoli. Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento ottenuto dal Liceo Marconi di Pescara, testimonianza della qualità della nostra scuola e dell’impegno dei nostri ragazzi”.

Alla manifestazione ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, a conferma della rilevanza nazionale del progetto.

Il programma ASOC, promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Commissione europea, l’Istat e numerosi partner istituzionali e territoriali, ha l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura della trasparenza, dell’open government e della partecipazione civica.