Maurizio Cantarini è un nuovo giocatore del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica ufficialmente l’innesto di Maurizio Cantarini, ala/pivot rosetana classe ‘97 di 197 cm, che rafforza ulteriormente il reparto lunghi a disposizione di coach Ernesto Francani. Trasferitosi quindicenne a Montegranaro tra le giovanili Sutor e la Serie B in maglia Poderosa, nel curriculum di Maurizio figurano anche le esperienze con Civitanova (C Silver), Roseto Sharks (A2), Pavia (B), Giulianova (B) e Mosciano (C Silver), con l’ultima parte della scorsa stagione disputata ancora con i Roseto Sharks in Serie C Silver.

Maurizio Cantarini: “Quando ho ricevuto la chiamata di Innocenzo sono stato lusingato, in primis perchè lo conosco da un po’ e lo stimo, e poi perchè per un rosetano come me giocare nella propria città è veramente un onore. Anche se il progetto è nuovo conosco la serietà della società, e spero che otterremo ottimi risultati perchè sotto la guida di Ernesto potremo solo fare bene”.

Coach Ernesto Francani: “Seguo Maurizio da quando è piccolino, ma non ho mai avuto il piacere di allenarlo. L’ho conosciuto come persona ed è un ragazzo veramente super, che penso ci potrà dare una grandissima mano sotto canestro, soprattutto a livello di intensità visto che lo considero ancora un giovane. Credo che lui, Innocenzo Ferraro ed Angelo Adonide formino un terzetto di lunghi importante per la categoria”.

SERGIO MARINI RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Il Roseto Basket 20.20 comunica l’ingresso nello staff dirigenziale di Sergio Marini, che ricoprirà il ruolo di responsabile organizzativo.

Rosetano doc classe 1964, Sergio ha alle spalle una lunga e variegata esperienza nel mondo della pallacanestro come giocatore, arbitro (con nove stagioni di Serie B nel curriculum), commissario arbitrale e poi dirigente nelle varie società rosetane sin dai tempi della Serie A1.

Sergio Marini: “Sono legato allo sport fin da piccolo, per vocazione familiare, e in questo ambiente ho anche conosciuto mia moglie. Ho seguito da subito, con affetto ed ammirazione, il Roseto 20.20. Questi ragazzi hanno veramente le idee chiare ed una marcia in più. Quindi questa chiamata è per me motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Le politiche dei piccoli passi, dell’organizzazione e della valorizzazione degli atleti locali mi entusiasmano. In tutti gli anni da dirigente a Roseto, anche quelli più travagliati, ho sempre messo grande entusiasmo a prescindere dalla categoria, perchè sono convinto che la pallacanestro appartenga a ognuno di noi rosetani. Spero di poter essere all’altezza e di dare il mio contributo alla realizzazione di questo bel progetto”.

Il presidente Francesco Braccili: “Siamo felicissimi di aver aggiunto nel nostro staff una persona competente ed esperta come Sergio, che potrà permetterci un salto di qualità in tutti gli aspetti societari. La nostra volontà è quella di crescere sia dentro che fuori dal campo, e il suo ingresso è un altro passo importante in questa direzione”.