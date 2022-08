Stills of Peace: gli eventi in programma ad agosto 2022

PESCARA – Appena concluso il Ferragosto, proseguono gli eventi Stills of Peace per l’estate 2022.

Venerdì 19 agosto ore 19.00 continuano le “Visite in musica” al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara. Questa volta il giovane pianista coinvolto è Gabriele Castelli, nato negli USA nel 2000: vincitore del primo premio alla Crescendo Internationl Music Competition, del secondo posto al Concorso Bruno Bettinelli e del Premio Martucci nel 2021. Presenterà una selezione di composizioni di Chopin.

Lunedì 22 agosto ore 19.00 ad Atri il curatore Antonio Zimarino accompagnerà il pubblico in una visita guidata alle mostre, con ingresso libero: un’occasione perfetta per conoscere da vicino il lavoro svolto accanto agli artisti quest’anno. Sempre lunedì, alle ore 21.00 si concluderà la rassegna Cine Armenia, a cura di Pino Bruni, con la proiezione dei due documentari “Sulle tracce del popolo armeno” e “I figli dell’Ararat. L’avamposto”, rispettivamente di Giancarlo Cappellaro e Grazia Michelacci.

Evento di presentazione del catalogo della nona edizione di “Stills of Peace: Italia e Armenia”. Insieme al Presidente della Fondazione Dante Marianacci e alla direttrice della Rassegna Giovanna Dello Iacono, dove sarà presentato il lavoro svolto per racchiudure in una pubblicazione duratura il lavoro di avvicinamento fra culture di questa edizione di Stills of Peace. Mercoledì 24 agosto alle ore 19.00 presso il Museo Colonna di Pescara, l’evento vedrà la partecipazione della soprano Chiara Tarquini e del pianista Raffaele Di Berto con un programma musicale di grande pregio.

Sabato 27 agosto ore 19.00 nelle sale del Museo Colonna a Pescara l’esibizione del giovane pianista Virgilio Volante, classificatosi ai primi posti in vari concorsi internazionali Premio ‘Clivis’ a Roma, Premio ‘Mozart’ a Frascati, Premio ‘Note nel Borgo dell’Angelo’ a Boville Ernica, Franz Liszt Center International Piano Competition. Il programma da lui scelto vedrà l’esecuzione di classici di Beethoven, Debussy, Ligeti e Prokofiev: un’affascinante occasione per tornare a visitare le mostre.

Seguiranno in conclusione gli eventi del 3 e 4 settembre per la conclusione di Stills of Peace.

ATRI – 10.00 – 12.00 / 16.30 – 19.30 / 21.00 – 23.00 / Chiuso lunedì mattina

PESCARA – 10.00 – 12.00 / 17.00 – 22.00 / Chiuso lunedì