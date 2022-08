Malika Ayane in concerto a Pescara: tappa abruzzese del tour 2022

Martedì 16 agosto alle 21.30 primo atteso live della rassegna “We love fest” a Piazza della Rinascita con ingresso gratuito

PESCARA – Conto alla rovescia terminato per l’atteso concerto di Malika Ayane a Pescara. Martedì 16 agosto alle ore 21.30 la cantante si esibirà a Piazza Salotto con ingresso gratuito. Si tratta del primo evento della rassegna 2022 del “We Love Fest“. Ricordiamo che nei prossimi sarà possibile assistere al live di Dargen D’Amico il 23 agosto e di Tony Hadley il 25 oltre allo spazio per artisti locali a partire da mercoledì come gli Scena Muta e Only Red (tribute band dei Simpy Red). Questa sera dunque nuova tappa abruzzese per Malika Ayane dopo quella in Piazza Duomo a L’Aquila dello scorso 5 agosto. Del suo “Malika Summer Tour 2022” sono in programma altre date come quelle di settembre: il 4 a Pavia, il 9 ad Argenta (FE), l’11 a Taranto nell’ambito del Medita Festival e il 15 a Francavilla Fontana (BR).

Ricordiamo come nel 2015 ha conquistato il Premio della Critica al 65esimo Festival di Sanremo e il Disco D’Oro per il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)”. Sarà l’occasione per ascoltare diverse tracce del suo ultimo album “Manifesto” (dove spiccano i singoli “Telefonami” e “Peccato Originale”) oltre ai brani che l’hanno reso celebre come “Come foglie” (a Sanremo nella categoria nuove proposte e scritta da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro), “Senza fare sul serio”, “La prima cosa bella”, “Ricomincio da qui”, “E se poi”, “Tempesta” e tanti altri.

Lo scorso 28 giugno ha pubblicato il singolo “Una ragazza” che sancisce l’avvio della collaborazione con la Warner Music Italy. Il brano è stato definito come “un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo”.