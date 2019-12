Panther Roseto sconfitta a Roma, interrotto il filotto di successi

ROMA – Oltre due mesi dopo l’ultima volta, datata 12 ottobre contro il San Raffaele, le Baia del Re Panthers riassaporano il gusto amaro della sconfitta: sul parquet della Stella Azzurra a imporsi sono infatti le locali per 51-44. Ma proprio come avvenne nell’altro KO stagionale, anche stavolta le biancazzurre escono a testa altissima e con il forte rammarico per un brutto approccio che ha pesantemente condizionato la gara.

Già, perchè il 21-6 incassato nei primi dieci minuti di gioco si è rivelato un fardello troppo pesante da portare sulle spalle delle Pantere, che pure hanno lottato, reagito e messo a tratti in difficoltà una squadra molto attrezzata dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico. Già nel secondo parziale Servadio e compagne rientravano fino al -5, concedendo appena due punti nei primi otto minuti del quarto, ma un paio di ingenuità appena prima dell’intervallo ridavano alla Stella il considerevole gap di 11 lunghezze alla pausa lunga.

Nel terzo periodo i ritmi tornano ad essere forsennati, ed entrambe le squadre trovano una discreta continuità offensiva oltre a lottare in maniera furibonda su ogni possesso: per intensità e anche valori in campo, l’atmosfera è quella di un antipasto playoff. La Stella Azzurra resta avanti senza mai ammazzare la partita, Roseto rimane lì ma sbaglia diversi tiri aperti per mettere davvero paura alle locali: l’ultimo quarto vede spegnersi gli attacchi (7-9 dopo il 15-17 del parziale precedenti) ma il canovaccio resta praticamente immutato fino alla sirena finale.

Resta la soddisfazione per aver tenuto a 51 punti (appena 30 dopo il primo quarto) il miglior attacco stagionale, ma anche la consapevolezza di dover produrre qualcosa in più a livello offensivo (Pallotta e Servadio le uniche in doppia cifra a quota 10) per potersi imporre su campi così difficili. Difficile sarà anche la prossima uscita casalinga: domenica 22 alle 18.30 arriva l’Antoniana Pescara per il derby che chiuderà il 2019, con l’auspicio di regalare al pubblico di casa la quinta vittoria in altrettante esibizioni al PalaMaggetti.

TABELLINO

STELLA AZZURRA ROMA NORD-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 51-44 (21-6; 29-18; 44-35)

ROSETO: Francesca Trovarelli 7, Giulia Cifeca, Camilla Servadio 10, Francesca Marini 3, Alyssa Rospo 2, Olimpia Ramasco, Sara Ambrosio, Irene De Vettor 5, Claudia Pallotta 10, Simona Di Giandomenico 2, Francesca Lucente 3. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 11°GIORNATA

Academy Latina-Elite Roma 36-75

Stella Azzurra Roma Nord-Baia del Re Panthers Roseto 51-44

Esquilino-Magic Chieti 70-54

Antoniana Pescara-San Raffaele 55-75

Cestistica Azzurra Orvieto-Virtus Aprilia 56-67

Basket Roma-Pallacanestro Roma 51-39

Smit Roma-Roma XVI da disputare

CLASSIFICA

San Raffaele Roma 20

Baia del Re Panthers Roseto 18

Virtus Aprilia 18

Stella Azzurra Roma Nord 16

Esquilino 16

Elite Roma 12

Antoniana Pescara 12

Cestistica Azzurra Orvieto 10

Roma XVI 10*

Basket Roma 6

SMIT Roma 4**

Magic Chieti 4

Pallacanestro Roma 2*

Academy Latina 2

*=una partita in meno

**=due partite in meno