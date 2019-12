“Emanuele nella battaglia” di Daniele Vicari alla Libreria Moroni

PESCARA – Lunedì 16 Dicembre ore 18:00 alla Libreria Primo Moroni di Pescara presso lo Spazio 010 per Librincittà “Emanuele nella battaglia” di Daniele Vicari. Sarà presente l’autore Daniele Vicari che dialogherà con Cristina Mosca.

IL LIBRO

25 marzo 2017. Alatri, provincia di Frosinone. Emanuele Morganti, ventenne, viene picchiato a morte all’uscita di una discoteca, apparentemente senza ragioni. Tanto gli assassini quanto i testimoni si sentono, in un certo senso, come in un film. Il movente non c’è, le dinamiche sono confuse. Dopo il clamore mediatico arriva l’oblio, e un cono d’ombra scende sui fatti, sulle persone, sugli interrogativi. Questo libro si concede proprio il drammatico privilegio di “agire nell’ombra”. Daniele Vicari conosceva Emanuele. E allora decide di situarsi proprio in quel cono d’ombra entrando in contatto con i parenti, gli amici, la comunità, e con i fatti stessi nelle loro contraddizioni interne. Ecco che la cronaca, chiusa da tempo in un cassetto remoto della coscienza collettiva, matura come un frutto mostrando i tratti di follia, gli opportunismi, le distorsioni, ma anche aiutandoci a capire qualcosa in più di noi stessi, come individui e come società.

L’AUTORE

Daniele Vicari è un apprezzato regista, sceneggiatore e docente italiano, dedito principalmente al cinema d’impegno socio-politico, una passione da cui è scaturita una ricca produzione di cortometraggi.