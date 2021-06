Stella Azzurra – Panthers Roseto in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Venticinque giorni dopo l’ultima gara ufficiale tornano in campo domani sera alle 20:30 le Braderm Panthers Roseto sul campo della Stella Azzurra, per cominciare il girone di ritorno della pool promozione: uno stop dovuto alla convocazione di Marcella Filippi con la Nazionale 3vs3, che ha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo dando ulteriormente lustro alla presenza della campionessa bergamasca tra le fila biancazzurre.

Festeggiato questo traguardo così importante, per le Pantere ora è tempo di rituffarsi sul parquet, ed è subito una partita di estrema importanza quella che le ragazze di coach Franco Ghilardi affronteranno in terra capitolina. La Stella ha infatti vinto tutte e tre le altre sue partite di questo ritorno, scavalcando Roseto in testa alla classifica: vincere significherebbe riportarsi davanti, in virtù del 2-0 negli scontri diretti, con tre partite in meno, e di conseguenza porre un’ipoteca quasi definitiva sul primo posto finale che regala l’accesso allo spareggio promozione.

Oltre al valore dell’avversaria che anche nella partita di andata mise a lungo in difficoltà Roseto (comunque poi vittoriosa per 74-58), per le Braderm Panthers le insidie sono ovviamente legate a un ritmo partita da ritrovare, e dalla probabile assenza di Serena Scoglia nel reparto lunghe. Altrettanto forte però resta la consapevolezza di poter compiere un passo decisivo nella corsa al primo posto, mantenendo l’imbattibilità in questa seconda fase.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e YouTube della squadra rosetana.

POOL PROMOZIONE-CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 12*

Braderm Panthers Roseto 10****

Virtus Aprilia 10*

Basket Roma 8

San Raffaele Roma 6*

Pink Basket Terni 0*

*=una partita in meno