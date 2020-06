Stazioni ricarica Be Charge in Abruzzo: ecco 24 nuovi punti

Le 12 stazioni di ricarica installate nelle provincie di Chieti e l’Aquila si aggiungono agli oltre 3.500 punti di ricarica già operativi sul territorio italiano

REGIONE – Nel corso del mese di maggio 2020 Be Charge ha attivato 12 nuove stazioni di ricarica (24 punti di ricarica a 22 kW) in Abruzzo nelle provincie di L’Aquila (2 punti di ricarica) e Chieti (22). Nonostante i blocchi sanitari, nel rigoroso rispetto delle normative, il piano di espansione della rete di ricarica elettrica per veicoli è proseguita incessantemente nell’ambito del programma di sviluppo intrapreso dal Gruppo Be Power S.p.A. per la diffusione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia.

Con 150 milioni di euro di investimenti previsti nei prossimi 3-5 anni, Be Charge è l’unico operatore integrato per la mobilità elettrica che ha ottenuto un un finanziamento per complessivi 25 milioni di euro su 10 anni dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) grazie all’accordo siglato lo scorso dicembre, supportato dalla Commissione Europea tramite la “Connecting Europe Facility”(CEF).

Provincia Località Indirizzo Stazioni di ricarica Punti di ricarica Chieti Canosa Sannita Strada Provinciale per Crecchio 1 2 Chieti Chieti Via Domenico Spezioli 2 4 Chieti Chieti Via Pescara 2 4 Chieti Chieti Via Silvio Italico 2 4 Chieti Chieti Via Michele de Pasqua 2 4 Chieti Chieti Via Saline, 21 2 4 L’Aquila Massa d’Albe Via Roma 1 2

Come effettuare la ricarica

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple) è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorare l’avanzamento del rifornimento direttamente dall’App. Un servizio di assistenza telefonico è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401.

A tutela dei propri clienti Be Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento, come ad esempio l’utilizzo di guanti mono-uso.

Be Charge riparte veloce dopo il lockdown

Be Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica che consente ai possessori di veicoli elettrici di ricaricare su tutto il territorio nazionale attraverso la propria infrastruttura di ricarica pubblica. Il piano industriale di Be Charge prevede l’installazione sull’intero territorio nazionale di circa 30.000 punti di ricarica nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Il servizio ai clienti è completamente digitalizzato sia nei processi sia nell’interfaccia grazie ad una App per smartphone dedicata. l’App Be Charge copre tutta la rete nazionale, è di facile utilizzo, permette lo smart charging, il pagamento elettronico mostrando in tempo reale la disponibilità dei punti di ricarica e conservando la cronologia delle ricariche e dei relativi pagamenti effettuati. Tutte le stazioni di ricarica sono inoltre monitorate 24 ore su 24 da un help desk dedicato.