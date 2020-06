Pescara calcio, il nuovo calendario dei biancazzurri 2019/2020

I biancazzurri torneranno in campo il 20 giugno alle 18 contro la Juve Stabia e concluderanno la regular season il 24 luglio con la trasferta di Trapani. Ecco tutti gli orari e date

PESCARA – La Lega Serie B ha da poco ufficializzato il calendario per quanto riguarda gli incontri del campionato di Serie B per l’ultima parte dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus. I biancazzurri torneranno in campo il 20 giugno alle 18 in casa contro la Juve Stabia. Si ricorda che tutti gli incontri si disputeranno a porte chiuse. La stagione del Delfino terminerà (salvo playoff o playout) il 24 luglio con la trasferta di Trapani alla ore 21. Di seguito tutte le date e gli orari delle partite.

CALENDARIO PESCARA STAGIONE 2019/2020 – NUOVE DATE

Pescara Juve Stabia 20 giugno ore 18,00

Pisa Pescara 26 giugno ore 21,00

Pescara Empoli 29 giugno ore 21,00

Cremonese Pescara 3 luglio ore 21,00

Pescara Perugia 10 luglio ore 21,00

Venezia Pescara 13 luglio ore 21,00

Pescara Frosinone 17 luglio 18,45

Trapani Pescara 24 luglio ore 21,00