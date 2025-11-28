Stati Generali della Moda 2025: l’Abruzzo protagonista a Pescara

PESCARA – Mercoledì 3 dicembre all’Aurum di Pescara si terrà la prima edizione degli Stati generali della moda e del design, un appuntamento che segna una svolta per il settore in Abruzzo. L’evento, promosso dalla Regione in collaborazione con le Camere di commercio, vedrà istituzioni, imprenditori e artigiani confrontarsi per consolidare il ruolo del territorio come piattaforma strategica del Made in Italy.

Moda da comparto marginale a motore economico

L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha sottolineato come la moda sia passata da settore marginale a comparto comprimario dell’economia regionale, grazie al numero di imprese, addetti e alla qualità dei prodotti. L’iniziativa vuole essere una riflessione condivisa tra piccole realtà artigianali e grandi gruppi internazionali interessati all’Abruzzo.

Marsilio: segnali di vitalità e nuovi mercati

Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha evidenziato i segnali di ripresa provenienti dalle aziende locali, con aperture verso mercati lontani come quello indiano. Dopo le difficoltà legate alla crisi della Val Vibrata e di Brioni, oggi l’Abruzzo è sempre più coinvolto nella produzione di campionari per grandi marchi. Gli Stati generali serviranno a dare visibilità e ascolto a un settore in crescita.

Strever: Made in Italy resta un riferimento

Per Gennaro Strever, presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, l’appuntamento rappresenta un confronto necessario: l’Abruzzo dispone di competenze e saperi importanti, ma deve saperli adattare alle esigenze di un mercato in rapido cambiamento. La qualità delle materie prime, la creatività e la professionalità restano i punti di forza del Made in Italy.