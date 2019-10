Al via il 28 novembre con Happy Next di Simone Cristicchi la Stagione Teatrale Aquilana del Teatro Stabile d’Abruzzo 2019/2020

L’AQUILA – È stata presentata la nuova Stagione Teatrale Aquilana del Teatro Stabile d’Abruzzo in una conferenza stampa gremita da giornalisti, addetti ai lavori e appassionati di teatro. Al tavolo insieme a Simone Cristicchi, direttore del TSA, la presidente Annalisa De Simone, gli onorevoli Gaetano Quagliarello e Stefania Pezzopane e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Gli interventi dei parlamentari hanno sottolineato come la cultura e più precisamente le politiche culturali adeguate possano essere uno strumento di ricostruzione immateriale insostituibile e come l’attenzione dello Stato debba soffermarsi sugli enti che hanno la responsabilità della crescita culturale dei territori e della sensibilizzazione delle nuove generazioni.

La presidente del TSA Annalisa De Simone ha posto l’accento anche sulla necessità che ha il Teatro Pubblico di trovare fondi attraverso nuove strategie, sia rivolgendosi ai finanziamenti europei sia promuovendo l’intervento di nuovi mecenati tra aziende ed imprenditori privati, citando la possibilità di utilizzo dell’Art Bonus ed evidenziando lo sforzo produttivo del TSA che quest’anno produce ben sette spettacoli dei 10 in cartellone.

Importante è stato il plauso del sindaco Pierluigi Biondi per la capacità innovativa della direzione artistica di Simone Cristicchi che ha portato lo Stabile abruzzese a esplorare nuovi linguaggi e a collaborare con tante realtà di produzione teatrale di ricerca.

Di grande impatto la presentazione del cartellone fatta poi da Cristicchi che, a partire dal titolo scelto per la Stagione “Infinito futuro”, ha percorso il cartellone che descrive una scelta artistica di apertura a spettacoli corali e ai diversi generi, in un percorso descritto da tre parole: “attenzione”, intesa come volgere lo sguardo e prendersi cura, “umiltà”, intesa come ritorno alla fertilità, come il farsi campi arati per ricevere il seme della bellezza e “felicità” una parola difficile che nelle sue origini veniva utilizzata per descrivere l’albero che dà frutto.

L’inaugurazione della Stagione, programmata nel Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila, avverrà il prossimo 28 novembre con la prima nazionale del nuovo spettacolo di Simone Cristicchi “Happy Next”, di seguito il cartellone:

STAGIONE TEATRALE AQUILANA 2019/2020

giovedì 28 novembre ore 21,00 Turno A

venerdì 29 novembre ore 17,30 Turno B

HAPPY NEXT

di Simone Cristicchi e Francesco Niccolini

regia Roberto Aldorasi

con Simone Cristicchi

e con Ariele Vincenti e Cristina Piedimonte

una Produzione TSA-CTB-Arca Azzurra

martedì 10 dicembre ore 21,00 Turno A

mercoledì 11 dicembre ore 17,30 Turno B

A CHRISTMAS CAROL, il musical

di Alan Menken

regia e coreografie Fabrizio Angelini

direzione musicale Gabriele de Guglielmo

con Roberto Ciufoli

una Produzione TSA-Compagnia dell’Alba

mercoledì 18 dicembre ore 21,00 Turno A

giovedì 19 dicembre ore 17,30 Turno B

FALSTAFF E IL SUO SERVO

di Nicola Fano e Antonio Calenda

da William Shakespeare

regia di Antonio Calenda

con Franco Branciaroli, Massimo De Francovich, Valentina Violo, Valentina D’Andrea, Alessio Esposito,

Matteo Baronchelli

una Produzione TSA-CTB-Teatro de gli Incamminati

giovedì 9 gennaio ore 21,00 Turno A

venerdì 10 gennaio ore 17,30 Turno B

CAPRO’

di Vincenzo Mambella

regia Edoardo Oliva

con Edoardo Oliva

una Produzione TSA-Teatroimmediato

giovedì 30 gennaio ore 21,00 Turno A

venerdì 31 gennaio ore 17,30 Turno B

IL ROMPIBALLE

di Francis Veber

regia PistoiaTriestino

con Paolo Triestino, Nicola Pistoia,

Antonio Conte, Loredana Piedimonte,

Matteo Montaperto, Alessio Sardelli

una Produzione ArtistiAssociati

giovedì 6 febbraio ore 21,00 Turno A

venerdì 7 febbraio ore 17,30 Turno B

BLUMEN

di Helmut Langestoss

regia Maria Assunta Calvisi

con Miana Merisi e Luigi Tontoranelli

una Produzione L’Effimero Meraviglioso-Sardegna Teatro

giovedì 27 febbraio ore 21,00 Turno A

venerdì 28 febbraio ore 17,30 Turno B

LA CLASSE

di Vincenzo Manna

regia Giuseppe Marini

con Claudio Casadio, Andrea Paolotti

Brenno Placido, Edoardo Frullini,

Valentina Carli, Haroun Fall,

Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti

una Produzione Società per Attori -Accademia Perduta Romagna Teatri-Goldenart

giovedì 19 marzo ore 21,00 Turno A

venerdì 20 marzo ore 17,30 Turno B

FONTAMARA

da Ignazio Silone

adattamento di Francesco Niccolini

regia Antonio Silvagni

con Angie Cabrera, Stefania Evandro,

Alberto Santucci, Rita Scognamiglio,

Giacomo Vallozza

una Produzione TSA-Lanciavicchio

giovedì 2 aprile ore 21,00 Turno A

venerdì 3 aprile ore 17,30 Turno B

LA STELLA DI CASA

di Danilo De Santis e Brunilde Gambaro

regia di Danilo De Santis

con Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Francesca Milani,

Pietro Scornavacchi

una Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo

giovedì 23 aprile ore 21,00 Turno A

venerdì 24 aprile ore 17,30 Turno B

HAMLET

da William Shakespeare

regia Alessandro Angelini

con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio

una Produzione TSA-Fattore K-Stefano Francioni Produzioni

Abbonamenti

La campagna abbonamenti avrà inizio lunedì 4 novembre 2019 con l’apertura del botteghino dalle ore 10,00, nella sede del TSA in Corso Vittorio Emanuele n.102 L’Aquila.

La vendita degli abbonamenti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata anche on line attraverso il circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata che sarà presente sul sito del TSA www.teatrostabile.abruzzo.it.

Il botteghino per la vendita degli abbonamenti sarà aperto tutti i giorni, da lunedì 4 novembre ed osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti.

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire della riduzione è necessario un documento di identità.

Gli abbonamenti ed i biglietti sono senza posti numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

PREZZI ABBONAMENTI: € 145,00 intero/ € 100,00 ridotto

PREZZI BIGLIETTI: € 18,00 intero / € 13,00 ridotto

Gli abbonati alla Stagione Teatrale Aquilana hanno diritto all’abbonamento CRESCERE A TEATRO, il cartellone dedicato ai più piccoli, a soli € 20.00.

Per informazioni sono attivi i numeri degli uffici del TSA 0862 62946 e del botteghino 0862 410956 – 3485247096.

L’intera presentazione della Stagione Teatrale Aquilana si può vedere sul sito del TSA www.teatrostabile.abruzzo.it e sulla pagina Facebook Teatro Stabile d’Abruzzo.