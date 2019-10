Finanziamento progetto GINS, apprezzamento del Comune di Teramo

TERAMO – Il Comune di Teramo esprime apprezzamento per la notizia dell’importante finanziamento del progetto GINS da parte del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”, di cui l’amministrazione è partner in qualità di ente capofila di uno degli ambiti interessati dall’iniziativa.

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, desidera ringraziare l’associazione Itaca, soggetto responsabile del progetto, le altre amministrazioni comunali coinvolte, la Provincia e tutti i soggetti che hanno partecipato all’elaborazione del progetto e che ne cureranno l’attuazione in 29 comuni del nostro territorio, sottolineando l’importanza che ha nel contesto attuale la capacità di sapersi relazionare per il perseguimento di finalità condivise, lavorando in partnership.

“Non posso non rimarcare – commenta D’Alberto – l’importanza della presenza sul territorio di un ente quale la Fondazione Tercas che, oltre a svolgere il ruolo di finanziatore del fondo (assieme alle altre Fondazioni bancarie italiane) ha supportato la nascita ed il consolidamento del partenariato, fornendo supporto logistico ed agevolando il coordinamento tra soggetti di diversa natura. Un successo – conclude il Sindaco – delle migliori risorse del nostro territorio che, nonostante siano costrette a misurarsi con le conseguenze provocate dagli eventi calamitosi, non perdono entusiasmo e creatività per lavorare insieme in un’alleanza la cui finalità è di contrastare il preoccupante fenomeno della povertà educativa, spesso accompagnato dalla povertà economica, che non di rado si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione”.