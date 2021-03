Sport: approvati progetti per impianti a L’Aquila e frazioni

Si tratta di risorse pari a 1,275 milioni, che a dieci anni dall’istituzione della legge 41 del 2011 sono state sbloccate

L’AQUILA -Via libera a 1,275 milioni di euro per interventi sugli impianti sportivi dell’Aquila e delle frazioni. Lo ha stabilito la commissione che nella giornata di ieri ha dato parere favorevole sulle proposte avanzate dall’Amministrazione comunale per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla Legge regionale 41 del 2011. A darne l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna.

“Si tratta di importanti risorse che, a dieci anni dall’istituzione della norma voluta dall’allora consigliere regionale Giorgio De Matteis, vengono sbloccate e messe a disposizione della città. – dichiarano sindaco e assessore – Un processo iniziato da lontano, avviato con una delibera di giunta del 2018 con cui è stata formulata la richiesta di rimodulazione dei fondi elaborata dall’ex assessore Piccinini, portato avanti dall’assessore Fabrizi e che finalmente giunge a compimento. Le somme sono immediatamente fruibili, per cui non appena verrà formalizzato il trasferimento il settore Opere pubbliche e sport potrà procedere celermente con l’avvio dell’iter amministrativo e dei lavori”.

Questo l’elenco delle opere ammesse: cofinanziamento poligono di tiro S. Sisto (200 mila euro); struttura sociale sociale-sportiva S. Giacomo (80 mila euro); campo sportivo Preturo, impianto idrico e tribunetta (60 mila euro); campo calcetto Camarda (50 mila euro); completamento palestra Torrione (200 mila euro); centro polifunzionale e sportivo Sassa (340 mila euro); agility dog Collebrincioni (centro addestramento cani, 50 mila euro); completamento palestra Paganica (130 mila euro); campo calcetto Onna (50 mila euro); completamento palasport viale Ovidio (95 mila euro); completamento campo sportivo Arischia (20 mila euro).

È prevista nei prossimi giorni un’ulteriore riunione della commissione regionale per valutare altre istanze comunali per la promozione di eventi sportivi, sostegno alle attività sportive e progetti in ambito sociale.