Spoltore, tenta di introdursi nel Polo Industriale: arrestato

Il malvivente è stato bloccato dalle guardie giurate Sicuritalia dopo un inseguimento di circa un km. Sul posto anche i Carabinieri

SPOLTORE – Giovedì notte, intorno alle ore 23:15, un malvivente ha tentato di introdursi all’interno del polo industriale di Spoltore (Pescara). L’uomo è stato notato dalle guardie giurate Sicuritalia di servizio in zona mentre erta intento a scavalcare la recinzione dell’azienda. Da lì è partito un inseguimento durato circa un chilometro, al termine del quale i vigilantes sono riusciti a bloccare il malvivente e porlo in stato di fermo. Contestualmente sono stati allertati i Carabinieri che hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Da una prima ricostruzione l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, si era reso protagonista già in passato di alcuni furti nel circondario.

