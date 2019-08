Spoltore, nuovo Piano Regolatore Generale: si cercano giovani professionisti

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore cerca giovani professionisti neolaureati interessati all’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale: il responsabile del settore ha pubblicato un avviso pubblico, al quale si può rispondere entro il 20 agosto 2019, per dare vita a una Short List con personale a cui conferire incarichi professionali per “elaborazione grafica con software CAD, implementazione in ambiente GIS ed elaborazione di rendering a scala architettonica del redigendo Prg per la sua parte strutturale e programmatica”.

Possono segnalare il proprio interesse liberi professionisti iscritti all’albo professionale da meno di cinque anni: è richiesta la laurea in ingegneria civile, edile-architettura, architettura, pianificazione territoriale o altre assimilate con tesi di laurea in materia di urbanistica. Bisogna essere inoltre in grado di documentare la propria conoscenza di GIS e CAD.

COME PARTECIPARE

É possibile rispondere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Pec (protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it) o consegnando a mano la domanda in Comune. Non si tratta in ogni caso di una selezione concorsuale, e l’amministrazione si riserva la possibilità di annullare o revocare del tutto in parte la procedura. Non sarà pubblicata una graduatoria di merito: tutti gli idonei saranno inseriti nella Short List in ordine alfabetico. L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione, dopo valutazione del curriculum e colloquio con il responsabile del settore Tecnico Urbanistico, sarà determinata in relazione alle attività specifiche da espletare.