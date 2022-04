Spoltore, sono arrivati i nuovi lampioni: ecco in quali zone

SPOLTORE – Spoltore si illumina: i nuovi lampioni sono arrivati sulla Statale 602 a Santa Teresa, in via Sangro, in contrada Valle Carbone, in contrada Da Monte e sulla Statale 16 bis, nella direzione che da Cappelle sul Tavo porta al capoluogo. “Questi lavori ci permettono di uniformare l’illuminazione che su queste arterie era a macchia di leopardo” ha sottolineato Di Lorito. “Sono punti luce a basso impatto energetico, che limitano l’inquinamento luminoso e garantiranno strade più sicure, in luoghi dove in passato ci sono stati incidenti anche gravi”.

La prima accensione è stata sottolineata da breve cerimonia sul bordo della Statale 602, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili del progetto e il personale della Engie, l’azienda che si occupa della pubblica illuminazione per il territorio di Spoltore.

“Qualcuno critica momenti come questo, perché considera l’illuminazione stradale ordinaria amministrazione” ha aggiunto il primo cittadino. “Non è così, sono opere importanti e ringrazio prima di tutto il consigliere Giordano Fedele, che ha sottolineato il bisogno di illuminare questa strada, e tutto il consiglio che ha votato il provvedimento”.

Tra gli amministratori presenti, lo stesso Fedele, il vice sindaco Chiara Trulli, l’assessore Rino Di Girolamo, le consigliere Angela Scurti, Francesca Sborgia, Germana Coletti. L’assessore Burrani, delegato ai servizi, ha sottolineato che entro la fine del mandato saranno attivi altri 100 pali della luce, su un totale di circa 500 nuovi lampioni voluti dall’amministrazione in carica.

“Il mio auspicio” ha sottolineato Burrani “è che anche per il futuro continueremo ad illuminare di più Spoltore, per la sicurezza stradale, ma anche perché scoraggia i malintenzionati”. Anche l’assessore Di Girolamo ha evidenziato come la nuova illuminazione abbia “cambiato completamente l’aspetto e la visibilità in questa strada”, riferendosi alla 602.