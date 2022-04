Corso per pizzaiolo a Pescara: le pizze finaliste del contest

Lo scorso giovedì 14 aprile si è svolta la “Pizza contest” presso la Farco Grandi Impianti al termine del corso della Confcommercio Pescara

CITTA’ SANT’ANGELO – Si è svolta nella mattinata di giovedì 14 aprile 2022, presso l’azienda attrezzata Farco Grandi Impianti, via del Porto Romano, 8 a Città Sant’Angelo, la prova finale del Corso per Pizzaiolo organizzato dalla Confcommercio di Pescara, tenuta dal docente Giampiero Di Biase. Il corso, ha riscosso un grande successo presso i partecipanti, interessati ad approfondire i segreti del mestiere del pizzaiolo.

Tutti i partecipanti erano interessati ad apprendere una professione che potrebbe favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso della prova finale gli allievi hanno dimostrato di aver appreso sia le nozioni teoriche inerenti il mondo della pizza, sia una notevole capacità pratica evidenziata dalla giuria chiamata ad esprimere un giudizio sulle pizze preparate dai partecipanti.

Un plauso particolare per la riuscita del corso va al docente Giampiero Di Biase che, quotidianamente ha fatto svolgere agli aspiranti pizzaioli numerose ore di pratica per acquisire la manualità necessaria per muoversi con disinvoltura in una pizzeria.

La Confcommercio Pescara, ha già aperto le iscrizioni per i nuovi corsi da pizzaiolo a partire dal mese di maggio.

Di seguito riportiamo i nominativi degli allievi e le loro pizze presentate alla gara finale:

Michele Mattia Iervolino: “Pizza gustosa” pizza bianca con tartufo, gorgonzola, rucola, crudo e stracciatella.

Stefano Mazza: “Pizza Zuzzurellona” pizza bianca con crema di zucca, salsiccia, stracciatella e noci.

Andrea Marcucci “Pizza Primera” pizza bianca mortadella stracciatella e crema di pistacchio.

Benedetto Mazza “Pizza Bamboliero” crema di zucchine, guanciale, cipolla caramellata.