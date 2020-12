SPOLTORE – Spoltore ottiene anche quest’anno il titolo di Comune Riciclone assegnato da Legambiente. Questa mattina (21 dicembre 2020) il sindaco Luciano Di Lorito è intervenuto durante il tradizionale Ecoforum, in un’edizione organizzata collegando i diversi ospiti via web, a sottolineare il riconoscimento: Spoltore è infatti l’unico Comune riciclone della provincia di Pescara sopra i 15 mila abitanti. “E’ una grande soddisfazione ottenere un riconoscimento così prestigioso, per noi è il secondo anno consecutivo e questo ripaga tutta la cittadinanza degli sforzi fatti. Sono loro i veri vincitori di questo premio. Abbiamo uno slogan, “A Spoltore la differenziata è di casa”, ed è così dal 2013: ringrazio anche le società, prima Ecologica e adesso Rieco, che hanno lavorato e lavorano per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta”.

Il Comune di Spoltore ha raggiunto una differenziata pari al 69,2%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La produzione procapite di secco residuo è di 109,7 kg. “Ci sono ancora delle criticità” prosegue il primo cittadino “in particolare il conferimento degli ingombranti: un aspetto sul quale stiamo lavorando proprio in questi giorni per intervenire da subito, e che sarà definitivamente risolto con l’apertura dell’Ecocentro. Contiamo di inaugurarlo entro i primi 6 mesi del 2021”. Tra i problemi da affrontare, il fenomeno dello scarico abusivo dei rifiuti nelle zone più isolate. “Sono due problemi in parte correlati” conclude. “Siamo sicuri di poterli ridimensionare notevolmente nel prossimo anno”.