Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 21 dicembre 2020

Notizie del 21 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti 557 ricoverati, 42 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 21 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 216 nuovi positivi su 4.068 tamponi analizzati. 4 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 19.307 (+112). I ricoverati in malattie infettive erano 557 (-8), in terapia intensiva 42 (-1). Gli attualmente positivi erano 13.040 (+100).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 21 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

É allerta per il virus di SarsCoV-2 mutato identificato da Londra e che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/01 ed é già presente in Italia, in un paziente proveniente dal Regno Unito, che é già stato prontamente isolato. Secondo i primi studi e i pareri degli esperti sarebbe mutata la proteina spike che il virus usa per attaccarsi alle cellule umane. Questa mutazione come già detto lo renderebbe più facilmente diffusibile ma non non altererebbe l’aggressività clinica né la risposta ai vaccini. Dalla Germania gli esperti affermano che i vaccini esistenti sono efficaci contro il nuovo ceppo a rapida diffusione identificato in Gran Bretagna.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato di sapere che il nuovo virus è più veloce e quindi aumenta il numero dei contagiati ma non dovrebbe fare maggiori danni sugli individui; ha firmato una ordinanza con la quale sono stati interrotti i voli da e per il con Gran Bretagna e Irlanda del Nord e impartite le disposizioni per chi ha soggiornato o transitato nel territorio del Regno Unito negli ultimi 14 giorni.

L’ordinanza é stata prontamente trasmessa dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al fine di attuare immediatamente le disposizioni sanitarie previste.