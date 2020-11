Spoltore, il comune chiede un ufficio postale temporaneo

SPOLTORE – L’ufficio postale di via Fonzi a Spoltore, danneggiato dal tentativo di furto nella notte tra sabato e domenica, non è più servibile: è già in corso, dunque, un dialogo tra Poste Italiane e il sindaco Luciano Di Lorito per l’installazione di un ufficio postale temporaneo a Spoltore capoluogo.

“Considerato il recente danneggiamento, il largo bacino di utenza e il fatto che nell’ufficio di via Fonzi era operativo l’unico sportello ATM della zona, ho segnalato la necessità di installare un ufficio postale temporaneo” spiega il primo cittadino. “Abbiamo già ricevuto una disponibilità di massima e sono stati effettuati anche dei sopralluoghi per valutare la soluzione migliore”.

L’idea, in attesa che venga ripristinato lo stabile in via Fonzi, è di sostituirlo nel più breve tempo possibile con un container o un ufficio mobile, sul modello sperimentato in altre circostanze. Per tamponare la situazione, nel frattempo, è stato potenziato l’ufficio postale a Santa Teresa di Spoltore con l’attivazione di uno sportello in più.

Il bacino d’utenza dell’ufficio nel capoluogo supera le 6000 persone e per molti di loro l’assenza dell’ufficio è un grave disagio, senza sottovalutare l’esigenza di evitare assembramenti in prospettiva Covid-19: anche per via dell’emergenza sanitaria in corso, va limitata la condivisione dello stesso ufficio postale tra un numero così alto di persone e per questo la situazione sarà affrontata in tempi rapidi.