Dissesto idrogeologico ed erosione costiera, webinar il 3 novembre

REGIONE – Si terrà domani, martedì 3 novembre, dalle ore 10 alle ore 12 in modalità virtuale, il primo focus group organizzato nell’ambito del progetto “Joint Strategies for Climate Change Adaptation in Coastala areas”, acronimo JOINT_SECAP, sul tema del dissesto idrogeologico ed erosione costiera. Obiettivo dell’evento, al quale prenderanno parte la task force regionale per la governance sulla strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e delle Regioni Umbria e Marche con le quali la Regione Abruzzo sta lavorando alla Strategia di Sviluppo Sostenibile, è quello di cominciare a valutare la prevalenza del rischio in oggetto (dissesto idrogeologico ed erosione costiera) sullo sviluppo delle aree target individuate e in che modo trasformare il rischio in opportunità attraverso un percorso condiviso con tutti gli stakeholder e i cittadini.

Il progetto JOINT SECAP, finanziato dell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia, mira ad aumentare le conoscenze delle autorità locali per sviluppare mirate capacità di adattamento climatico nelle zone costiere e limitrofe, per consentire loro di integrare le misure di adattamento climatico nei PAES (Piani locali d’Azione per l’Energia Sostenibile) esistenti, o in altri piani, e adottare un approccio sovracomunale per migliorare le prestazioni di tali misure (Joint SECAP – Piani d’Azione locali per l’Energia Sostenibile e il Clima congiunti), in modo da affrontare obiettivi e problemi definiti dall’iniziativa europea del Patto dei Sindaci. L’idea del progetto riflette la necessità di operare a livello di distretto per definire strategie e azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

PROGRAMMA

h. 10.00

SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Regione Abruzzo

h. 10.10

IL PROGETTO JOINT_SECAP: OBIETTIVI, AZIONI, STATO DELL’ARTE

Dott.ssa Chiara Barchiesi, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Regione Abruzzo

h. 10.30

AZIONI SVILUPPATE E IN CORSO NELL’AREA TARGET 1 (Comuni di Penne, Elice, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo) e AREA TARGET 2 (Comuni di Silvi, Pineto, Roseto, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo)

Ing. Danilo Di Pietro, AGENA (Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo)

h. 10.40

LE AZIONI MESSE IN CAMPO A LIVELLO NAZIONALE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E L’EROSIONE COSTIERA

Intervengono rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Regioni Umbria e Marche

h. 11.00

AZIONI, FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E L’EROSIONE COSTIERA

Intervengono rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Abruzzo

h. 11.30

DOMANDE E RISPOSTE – DIBATTITO

h. 11.50

CONCLUSIONI

Riepilogo delle principali risultanze del confronto e definizione dei prossimi impegni

Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Regione Abruzzo

h. 12.00

CHIUSURA DEI LAVORI