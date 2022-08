Spoltore, la Biblioteca Comunale sarà intitolata a Piero Angela

SPOLTORE – La Biblioteca Comunale di Spoltore, in via Dietro Le Mura, sarà intitolata a Piero Angela. Lo ha annunciato il sindaco Chiara Trulli ieri sera (17 agosto 2022) dal palco dello Spoltore Ensemble, al momento delle celebrazioni per il quarantennale della manifestazione. Accanto a lei il primo direttore artistico, William Zola, e lo scenografo Albano Paolinelli. Il primo cittadino ha ricordato Angela come un uomo che ha dedicato la vita, in settant’anni di televisione, alla diffusione della cultura scientifica. “L’intitolazione della biblioteca a Piero Angela” ha spiegato Trulli “sarà legata all’avvio di un percorso per la diffusione delle scienze”.

