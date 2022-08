Polo dell’Infanzia a Villa Vomano, arriva il finanziamento per il progetto

TERAMO – Il Comune di Teramo incassa un ulteriore finanziamento nel quadro dei fondi PNRR, per il progetto relativo alla realizzazione di un polo dell’Infanzia a Villa Vomano, a completamento del polo scolastico di base dell’Istituto Falcone-Borsellino. Il finanziamento è di 777,127 euro, mentre l’ammissione, come per altri enti, è con riserva: prima della sottoscrizione dell’accordo, il Comune dovrà fornire alcuni chiarimenti.

Il polo per l’infanzia costituisce una soluzione definitiva poiché contempla l’accoglienza di bambini nell’intero arco di età dai 2 ai 6 anni in un’unica struttura. La creazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, promuove la continuità nel percorso educativo, riducendo svantaggi sociali e culturali e favorisce la cura, l’educazione, la formazione quali elementi centrali della qualità del processo formativo.

Il polo per l’infanzia sarà creato in virtù dell’ampliamento dell’offerta con l’aggiunta di una sezione “Primavera” per bambini dai 24 ai 36 mesi, il trasferimento della scuola materna al piano terra e la realizzazione di un micronido per 8 bambini.

Gli aspetti innovativi dell’ipotesi progettuale, oltre alla realizzazione della principale finalità, contemplano: una politica di contenimento dell’uso di suolo; la predisposizione di un intervento sostenibile in termini di efficienza energetica; l’impiego di materiali che non comportino eccessivi costi di futura gestione.

La nuova articolazione delle sezioni consentirà importanti sperimentazioni didattiche, anche grazie alla diretta apertura sui giardini protetti e destinati alle attività all’aperto, con un percorso sensoriale, l’orto didattico, lo scivolo e l’anfiteatro di siepi.

Considerevole il bacino di utenza interessato, che è composto dalle frazioni di Villa Vomano, Fontanelle, Caprafico, Forcella, Collecchio, Poggio Cono, Cerreto. La proposta parte dalla convinzione che l’insediamento di una nuova struttura scolastica, oltre ad ampliare i servizi per l’intera comunità, è occasione per costruire un processo identitario del luogo e della crescita del territorio, nel quale per troppi anni sono mancati reali processi di sviluppo. D’altronde la stessa attività già particolarmente ricca dell’Istituto Comprensivo Teramo 5 ne ha fatto punto di riferimento significativo, tale da proporsi come stimolo per altre componenti istituzionali e sociali.

L’ipotesi progettuale soddisfa un obiettivo dell’amministrazione comunale, quello appunto della definitiva realizzazione del Polo scolastico nella frazione di Villa Vomano e il finanziamento ottenuto può finalmente dare concretezza alle attese dell’intera frazione e del territorio circostante.