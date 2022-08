The Comeback in concerto in Piazza Caduti del mare a Pescara

PESCARTA – Una piazza gestita dai volontari dell’associazione “La Torre dei venti” e la musica del “The Comeback”, una band musicale composta da adolescenti di età compresa tra i 17 e 18 anni: sarà questo il biglietto da visita della Presidenza del Consiglio Comunale per festeggiare l’impegno dei cittadini nella gestione della Piazza Caduti del mare condividendo con una serata di suoni e allegria.

Il 18 agosto la Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara renderà omaggio alla Piazza progettata dal compianto maestro Franco Summa e affidata alla cura dei cittadini del quartiere.

“La piazza Caduti del mare – spiega il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, promotore dell’evento – si caratterizza non solo per la straordinaria progettazione di Franco Summa ma anche perché si tratta dell’unica piazza gestita direttamente dai cittadini attraverso l’impegno di volontariato con l’associazione La Torre dei Venti. Questo concerto è il nostro modo di ringraziarli per il loro impegno e per la partecipazione attiva alla gestione del bene comune, un esempio per future sinergie con i cittadini, primi fruitori del nostro patrimonio pubblico”.

Sul palco allestito in Piazza Caduti del mare salirà la band composta da Martina La Vista (Cantante), Patrizio Scardetta (Trombettista), Lorenzo Leone (Clarinettista) , Jacopo Mambella

(Chitarrista) e Luca Colangeli (Batterista). La band è nata nel 2017 dalle file dell’orchestra dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado di Collecorvino (PE) con la proposta di ricco repertorio di musiche degli anni 70/80 , colonne sonore, cover e brani famosi

della discografia mondiale.