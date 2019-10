La North Czech Philharmonic Orchestra al Teatro Massimo di Pescara

Venerdì 18 ottobre l’orchestra diretta da Alfonso Scarano apre il cartellone dei concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara. Il 25 spazio a Ramin Bahrami

PESCARA – La cinquantaquattresima stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara si apre con due appuntamenti di assoluto prestigio internazionale. Venerdì 18 ottobre 2019, il primo spettacolo del cartellone avrà come protagonista la North Czech Philharmonic Orchestra – diretta da Alfonso Scarano (nella foto) e con il pianista Leonardo Pierdomenico come solista – e poi, la settimana successiva, venerdì 25 ottobre, si svolgerà il recital del pianista Ramin Bahrami, uno tra i musicisti più celebri ed importanti dell’intero panorama concertistico mondiale.

La North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca, è stata fondata nel febbraio 1838. Nella sua lunga storia ha avuto ospiti importanti personalità della scena musicale, da Eugen d’Albert a Richard Strauss, da Ferruccio Busoni a Emil Sauer. La formazione dell’orchestra di base è composta da musicisti professionisti tutti laureati in concorsi nazionali. Attualmente è diretta dall’italiano Alfonso Scarano, già direttore di orchestre di prestigio quali – fra le altre – Filarmonia Veneta, Orchestra Milano Classica e I Virtuosi di Praga. Leonardo Pierdomenico è uno degli artisti più interessanti della sua generazione. Si impone all’attenzione del grande pubblico dopo il raggiungimento delle fasi finali del prestigioso concorso pianistico “Queen Elisabeth” di Bruxelles (2016) e la vittoria della 28ª edizione del prestigioso “Premio Venezia” (2011) e, nel 2017, ha vintoil “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award al prestigioso concorso pianistico internazionale “Van Cliburn”.

Il programma del concerto – realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM – prevede l’esecuzione del Concerto n. 1 in Mi minore per pianoforte e orchestra, op. 11, di Fryderyk Chopin e della Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”, di Ludwig Van Beethoven.

Nato a Teheran nel 1976, Ramin Bahrami è senza dubbio uno degli interpreti più eleganti e rinomati dell’opera di Johann Sebastian Bach. Il pianista iraniano ha infatti consacrato gran parte della sua attività concertistica e delle sue incisioni discografiche al compositore tedesco. Il programma del concerto pescarese si concentra sulle Partite di Bach: Bahrami eseguirà la Partita n. 2 in Do minore, la Partita n. 3 in La minore e la Partita n. 6 in Mi minore.

Ramin Bahrami si è diplomato con Piero Rattalino al conservatorio G. Verdi di Milano e all’Accademia pianistica Incontri col Maestro di Imola e con Wolfgang Bloser alla Hochschule für Musik di Stoccarda. Successivamente si è perfezionato con Alexis Weissenberg, András Schiff, Robert Levin e in particolare con Rosalyn Tureck, l’artista che più di altri nel XX secolo ha contribuito a far conoscere l’opera di Bach attraverso i suoi studi e le sue esecuzioni. La sua predilezione per Bach è consacrata nelle registrazioni discografiche delle Variazioni Goldberg e delle 7 Partite che Decca pubblica nel 2004 e nel 2005. L’incisione per Decca de L’arte della fuga di Bach è entrata in testa alle classifiche di vendita pop dalla sua prima pubblicazione nel marzo 2007 rimanendovi per ben sette settimane.

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” proseguirà a novembre, con la nuova edizione di Jazz ‘n Fall: un programma di grande livello che risponde al motto scelto per questa nuova vita della rassegna e che vedrà impegnati il Cross Current Trio, formato da Dave Holland, Chris Potter e Zakir Hussein (5 novembre), il Linda May Han Oh Quintet (6 novembre) e si concluderà con il concerto in piano solo di Kenny Barron e il Daniele Cordisco Organ Trio (11 novembre).

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” sarà accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

BIGLIETTI

Entrambi i concerti si terranno al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso ai singoli concerti è di 20 euro.