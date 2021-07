Spese emergenza Covid, FdI Abruzzo su approvazione emendamento

Testa e Sigismondi: “Ottimo lavoro dei parlamentari di FdI. Via libera ad una norma che ristabilisce equità e garanzie”

REGIONE – “Ottimo lavoro del gruppo parlamentare di Fdi che ringraziamo per aver permesso l’approvazione, ieri, da parte della Commissione Bilancio alla Camera, dell’emendamento che dispone il riconoscimento dello Stato delle spese sostenute dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza covid. Un emendamento, voluto e predisposto dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e che il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigica, ha fortemente sostenuto, unitamente a Paolo Trancassini, Ylenja Lucaselli e Fabio Rampelli, firmatari e componenti della Commssione, che hanno lottato minuto per minuto vincendo una battaglia niente affatto scontata ma che consente di ripristinare equità tra le diverse Regioni e garanzie per le aziende sanitarie: in assenza di tale emendamento, infatti, buona parte delle Regioni e delle Asl avrebbero rischiato di andare in deficit. Un risultato importante che unisce al buon lavoro di Marsilio, sul fronte dell’emergenza sanitaria, il costante e concreto impegno dei parlamentari di FdI che, nonostante siano all’opposizione, sono riusciti a vigilare e a tutelare la nostra regione su una materia di primaria importanza”.

La nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.