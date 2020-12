Sosta gratis il sabato tra le possibili novità a Chieti per il 2021

Rispoli: “Ci fa piacere che la nostra idea sia piaciuta. Gli uffici ci stanno già lavorando perché diventi operativa in gennaio”

CHIETI – “Da settimane l’Amministrazione sta lavorando con gli uffici, per rendere la nostra città più accessibile per chi ci vive, lavora o studia. Un lavoro che ha come primo obiettivo quello di porre le basi di una riorganizzazione della mobilità e della sosta, che condivideremo anche con tutte le categorie interessate”, annuncia l’assessore alla viabilità Stefano Rispoli.

“Fra le novità che potrebbero diventare operative già all’inizio del 2021, appena dopo le feste, c’è proprio quella di consentire la sosta gratis il sabato, si tratta di una ipotesi che naturalmente sarà discussa nelle sedi opportune, coinvolgendo la Teate servizi, gestore del servizio parcheggi, a cui abbiamo già chiesto di predisporre una nuova previsione sia sugli orari che sulle tariffe per le strisce blu, in modo da poter procedere alla gratuità il sabato e in tempo con la stagione dei saldi, questo per dare al commercio cittadino un’opportunità concreta di sostegno, visto il periodo di stop che moltissimi hanno dovuto vivere a causa del covid.

Intenzioni che abbiamo già in più di un’occasione esplicitato pubblicamente, che devono aver colpito non solo la città, ma anche chi la amministrava, al punto da divenire idee contagiose, quanto inedite fino a che non ce ne siamo fatti interpreti. Per questo mi fa piacere apprendere oggi a mezzo stampa di ulteriori iniziative in tal senso, alla luce anche del fatto che durante l’ultimo consiglio comunale la consigliera Barbara Di Roberto aveva chiarito che c’era già un percorso aperto in seno all’Amministrazione in tal senso.

Anzi, abbiamo anche allo studio sia la soluzione per la sosta in piazza San Giustino, dovuta alla chiusura della piazza per i lavori, che la volontà di mettere in atto anche quanto dispone il piano del commercio sulla sosta, per cui abbiamo dato mandato al servizio traffico e viabilità di studiare ipotesi e interventi con la Polizia municipale, in modo da rendere gli interventi operativi al più presto”.