Pescara, Buoni-Spesa per il Natale: da oggi le domande

Attiva la fase delle domande, famiglie e cittadini potranno inoltrare on-line per accedere ai cosiddetti “Buoni Spesa”: ecco come fare

PESCARA – Dalle ore 9 di oggi 12 dicembre, e fino alle 23:59 di mercoledì 16 dicembre, scatta la fase delle domande che famiglie e cittadini potranno inoltrare on-line per accedere ai cosiddetti “Buoni Spesa” (da questo momento BS). La procedura on line sarà ovviamente possibile h 24. Gli aventi diritto potranno inoltrare l’istanza collegandosi al sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it) dai propri dispositivi (smartphone, tablet e pc) e, seguendo una procedura semplificata (click sul banner “Guida rapida agli aiuti alimentari” e riempimento del form), procedere alla presentazione della richiesta. In primo luogo bisognerà inserire il proprio codice fiscale: bisognerà quindi completare l’iter allegando il proprio documento d’identità.

Per aiutare i cittadini è stato anche allestito – da oggi al 16 dicembre – un Servizio telefonico per chiarimenti sulla compilazione delle domande che, nelle fasce orarie 9-13/15-18, risponderà all’utenza ma al solo scopo di fornire chiarimenti sulla compilazione delle domande; non saranno quindi gli operatori a elaborare le istanze ma forniranno indicazioni per aiutare le persone a farlo dai propri telefoni o computer. In nessun caso verrà utilizzato materiale cartaceo.

Detto call-center risponderà al numero unico 085-4283200.

Potranno rivolgersi alla info-line anche quei commercianti interessati a erogare i servizi di approvvigionamento di beni di prima necessità (sul sito istituzionale sarà disponibile la “Guida rapida alle imprese alimentari”). Dalla giornata di lunedì 14 dicembre e nelle stesse fasce orarie (9-13/15-18), solo i soggetti over 65, coloro con gravi disabilità e/o che non abbiano la disponibilità di dispositivi digitali collegati a internet (atti al collegamento con il sito on-line del Comune), potranno recarsi di persona presso 5 postazioni fisiche per poter inoltrare le istanze. Le postazioni sono state così individuate e localizzate: 1) Centro operativo comunale (C.O.C) presso il Museo Colonna di piazza Primo Maggio; 2) Il Centro Servizio Famiglie di Piazza Italia (piano terra del palazzo ex Inps); 3) Emporio Solidarietà di Via Rubicone; 4) Circoscrizione 4 Pescara Colli; 5) Sede “On The Road” di via Tavo.

I BS sono destinati ai seguenti beneficiari, che dovranno risultare residenti a Pescara:

a) nuclei familiari con reddito ISEE al di sotto di € 8.000,00 e che non hanno avuto “entrate” (reddito da lavoro dipendente, pensione, RDC, NASPI, CIG, mobilità, altre forme di ammortizzatori sociali) superiori a complessivi € 1.560,00 nei mesi di ottobre e novembre 2020. Nel caso in cui il nucleo familiare non sia in possesso del modello ISEE, dovrà dichiarare di non avere disponibilità sui conti correnti bancari o postali, oppure depositi, intestati ai vari componenti, di importo totale per l’intera famiglia superiore a € 5.000,00 alla data del 30.11.2020.

Sono esclusi buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori alla data del 30.11.2020;

b) lavoratori autonomi e parasubordinati, esercenti le cui attività sono state sospese o limitate nei mesi di ottobre e novembre 2020, il cui nucleo familiare non ha avuto altre “entrate” (oltre a quelle derivanti dalle predette attività) superiori a € 1.560,00 nei mesi di ottobre e novembre 2020; e che non presenti una disponibilità sui conti correnti bancari o postali, oppure depositi, superiore a € 5.000,00 alla data del 30.11.2020. Sono esclusi buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori alla data del 30.11.2020.

Quale criterio/requisito per la determinazione dell’importo da erogare “una tantum” a titolo di sostegno alimentare, è stato fissato quello del “Numero dei componenti del nucleo familiare, con attenzione particolare per il numero di minori”, il tutto nel seguente modo:

Nuclei familiari con un solo componente € 150,00

Nuclei familiari con due componenti € 220,00

Nuclei familiari con tre componenti € 290,00

Nuclei familiari con quattro componenti € 360,00

Nuclei familiari con cinque componenti € 430,00

Nuclei familiari con sei o più componenti € 500,00 Per ogni componente il nucleo familiare di età al di sotto dei 2 anni è prevista una maggiorazione di € 50,00, per un massimo di € 100,00.

Sarà poi l’amministrazione comunale a comunicare via sms la concessione del beneficio, spendibile esibendo ai commercianti la propria tessera sanitaria.

I BS potranno essere spesi per l’acquisto di beni alimentari di “prima necessità” (esclusi i super alcolici), anche per intolleranze, medicinali, prodotti per la prima infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa, prodotti per animali da affezione. Per ulteriori informazioni è possibile esaminare il pubblico avviso presso il sito istituzionale del Comune di Pescara