Sospiri: “I fondi PINQuA sono salvi. Progetti strategici per Abruzzo, costa e aree interne pienamente garantiti”

REGIONE – Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, interviene con decisione sulla polemica politica degli ultimi giorni, confermando che i fondi PINQuA destinati ai tre maxi‑progetti regionali «sono salvi e non corrono alcun rischio di cancellazione o revoca». Sospiri chiarisce che le procedure tecnico‑amministrative hanno richiesto tempi più lunghi per la complessità delle progettazioni, ma la rimodulazione è stata «concordata e autorizzata dal Ministero senza alcuna contestazione».

Tra gli interventi più rilevanti figura il programma “Tra i Fiumi d’Abruzzo”, che coinvolge Pescara, Montesilvano, Atri, Pineto, Città Sant’Angelo e Silvi, con opere da 15 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare, nuovi percorsi ciclopedonali, arredo urbano, alberature, mitigazione climatica e miglioramento dell’accessibilità. Particolarmente significativo il progetto sul lungomare nord di Pescara, con rifacimento dei marciapiedi, parcheggi riorganizzati, nuove aiuole e attraversamenti pedonali adeguati.

Sospiri sottolinea che anche i progetti dedicati all’entroterra aquilano e alla costa dei Trabocchi procedono regolarmente, nonostante la necessità di aggiornare il quadro economico tra febbraio e marzo. Il MIT ha infatti autorizzato lo slittamento del cronoprogramma, giudicando gli interventi pienamente compatibili con le scadenze del PNRR.

«I fondi sono garantiti e i progetti saranno completati nei tempi previsti», conclude Sospiri, ringraziando il Presidente Marco Marsilio e il Direttore Rivera per il lavoro svolto nella tutela di iniziative strategiche per la crescita infrastrutturale dell’Abruzzo.