Pescara protagonista al primo “Insieme – Festival del Sociale” della Regione Abruzzo

L’AQUILA – Il Comune di Pescara è tra i protagonisti della prima edizione di “Insieme – Festival del Sociale”, la nuova iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo negli spazi del Castello dell’Aquila, in programma fino al 26 luglio. L’evento è stato inaugurato alla presenza dei ministri Alessandra Locatelli e Antonio Tajani, confermando la forte attenzione nazionale verso i temi del welfare e dell’inclusione.

Pescara partecipa con un proprio stand istituzionale, rappresentato dall’assessore Adelchi Sulpizio e dalla dirigente Roberta Pellegrino. «Abbiamo accolto con piacere l’invito della Regione ad aprire una riflessione pubblica sulle politiche sociali», ha dichiarato Sulpizio, ringraziando l’assessore regionale Roberto Santangelo per il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni.

L’assessore ha ricordato come il piano sociale comunale destini oggi 20 milioni di euro alle fasce più deboli, con circa 22mila cittadini assistiti grazie a una rete di servizi in costante crescita. Un risultato possibile anche grazie alla collaborazione con gli Enti del terzo settore, partner fondamentali nella gestione degli interventi rivolti ai fragili.

La presenza di Pescara al Festival del Sociale conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un welfare moderno, partecipato e capace di rispondere ai bisogni reali della comunità.