Marsilio al Festival del Sociale: nuovo welfare e risorse per l’assistenza

L’AQUILA – Il Festival del Sociale, in corso al Parco del Castello di L’Aquila fino al 26 luglio, si è aperto con un intervento molto netto del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha rivendicato il cambio di passo delle politiche sociali regionali e ha richiamato l’attenzione sulla sostenibilità economica del sistema welfare.

Marsilio ha ricordato come negli ultimi anni la Regione abbia adottato una strategia centrata sulla persona, un approccio che – ha sottolineato – sta producendo risultati concreti. “La Regione ha cambiato strategia mettendo al centro la persona e ora raccogliamo i risultati di un percorso eccezionale”, ha dichiarato, evidenziando come il Festival rappresenti un’occasione preziosa per ascoltare direttamente associazioni e famiglie, comprendere i bisogni reali e tradurli in programmazione coerente.

Uno dei segnali più evidenti del nuovo corso riguarda l’ampliamento dell’offerta sul territorio. Marsilio ha ricordato che nel 2019 in Abruzzo non esistevano strutture dedicate all’assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico, mentre oggi sono oltre 30 quelle operative, con altre in fase di attivazione anche in settori diversi dell’assistenza. “È il segnale di un mondo in movimento – ha spiegato – che abbiamo il dovere di interpretare e sostenere”.

Accanto ai progressi, il Presidente ha però posto l’accento su una criticità che riguarda l’intero Paese: la sostenibilità economica del welfare. Marsilio ha lanciato un appello al Governo affinché vengano previste risorse aggiuntive per consentire agli enti locali di garantire la copertura dei costi delle strutture di cura e assistenza. “Le tariffe attualmente in essere sono troppo basse – ha osservato – e questo costringe le imprese, in fase di gara, a operare tagli pur di rientrare nei budget e aggiudicarsi gli appalti. Un meccanismo che rischia di compromettere la qualità dei servizi”.

Il Festival del Sociale, alla sua prima edizione, si conferma così non solo un luogo di incontro tra associazioni, famiglie e istituzioni, ma anche un laboratorio di idee per la futura programmazione regionale. Un appuntamento che mette al centro innovazione, ascolto e coesione, con l’obiettivo di costruire un welfare più moderno, sostenibile e vicino alle persone.