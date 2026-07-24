Festival del Sociale a L’Aquila: Santangelo inaugura la prima edizione

L’AQUILA – “Siamo qui per raccontare l’Abruzzo migliore e quanta strada abbiamo fatto negli ultimi due anni”. Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo ha inaugurato la prima edizione del Festival del Sociale, la nuova manifestazione che per tre giorni trasforma il Parco del Castello di L’Aquila in un grande spazio dedicato alla coesione, alla solidarietà e alle esperienze virtuose del territorio. Sessanta associazioni regionali hanno a disposizione un’area espositiva messa dalla Regione per mostrare attività, progetti e buone pratiche che ogni giorno contribuiscono a migliorare la vita delle comunità abruzzesi.

Nel suo intervento, Santangelo ha ribadito che “insieme” è la parola chiave del nuovo modello di welfare regionale: un approccio che mette al centro il confronto, la partecipazione e la costruzione condivisa delle politiche sociali. L’assessore ha ricordato come la Regione, negli ultimi mesi, abbia portato le esperienze abruzzesi su palcoscenici nazionali, raccogliendo l’invito del Ministro Locatelli e contribuendo al dibattito sulle nuove forme di inclusione e innovazione sociale.

Il Festival, ha sottolineato Santangelo, rappresenta un punto di arrivo ma anche un punto di ripartenza: per la prima volta il mondo del sociale, così variegato e ricco di competenze, si ritrova in un unico luogo per confrontarsi e costruire insieme la futura programmazione. “Abbiamo fatto della consultazione e del dialogo strumenti imprescindibili – ha spiegato – e oggi gli attori del sociale si incontrano davvero, condividendo idee e prospettive”.

Tra i segnali più significativi di questa prima edizione c’è l’intervento del presidente del Formez, Giovanni Anastasi, che ha definito il Festival un appuntamento centrale per discutere di innovazione, coesione sociale e trasformazioni del mondo del lavoro. Un evento perfettamente in linea con la collaborazione avviata tra Formez e Regione Abruzzo, che sta prendendo forma concreta con il progetto Hub delle Competenze, pensato per rafforzare la capacità amministrativa e la qualità dei servizi pubblici.

Il Festival del Sociale si presenta così come una nuova tappa nel percorso di modernizzazione del welfare abruzzese: un luogo dove associazioni, istituzioni e cittadini possono incontrarsi, raccontarsi e immaginare insieme un Abruzzo più inclusivo, più forte e più consapevole del proprio capitale umano.