Sanità Abruzzo, inaugurata la Casa della Comunità Hub di Scafa

SCAFA – La Casa della Comunità Hub di Scafa è ufficialmente operativa. Ieri mattina il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì hanno inaugurato il nuovo presidio sanitario territoriale con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni regionali, della ASL di Pescara, degli amministratori locali e dei cittadini della Val Pescara.

La struttura rappresenta uno dei tasselli fondamentali del programma di potenziamento della sanità territoriale previsto dal PNRR, con cui la Regione Abruzzo sta realizzando una rete moderna di Case della Comunità e Ospedali di Comunità per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e migliorare la qualità dell’assistenza.

Un presidio moderno, integrato e operativo 24 ore su 24

La Casa della Comunità Hub di Scafa è attiva dal 20 luglio con il trasferimento dei principali servizi territoriali:

Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP)

CUP integrato

Punto Unico di Accesso (PUA)

Medici di Assistenza Primaria (MAP)

Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Ambulatori specialistici

Punto prelievi

Ambulatorio infermieristico

Con l’inaugurazione di ieri è stata attivata anche la Continuità Assistenziale, completando la piena operatività della struttura e garantendo un presidio sanitario attivo 24 ore su 24.

Le dichiarazioni istituzionali

Il Presidente Marco Marsilio ha sottolineato come la Casa della Comunità di Scafa renda concreto il modello di sanità di prossimità che la Regione sta costruendo: servizi più accessibili, integrazione tra professionisti e presa in carico efficace dei bisogni di salute. Marsilio ha evidenziato anche il valore strategico di questi presìdi nel ridurre la pressione sugli ospedali e nel migliorare la gestione delle liste d’attesa.

L’assessore Nicoletta Verì ha ricordato l’importanza degli strumenti che facilitano l’accesso ai servizi, come il numero unico 116117, attivo 24 ore su 24 per l’assistenza sanitaria non urgente, e il Fascicolo Sanitario Elettronico, essenziale per garantire cure tempestive e coordinate.

Il Presidente ha inoltre evidenziato il riscontro positivo degli operatori sanitari, soddisfatti di lavorare in ambienti moderni e organizzati, e ha annunciato un monitoraggio costante dell’impatto delle Case della Comunità sugli accessi ai pronto soccorso.

Un investimento strategico per la sanità abruzzese

La Casa della Comunità Hub di Scafa è parte integrante della riforma sanitaria regionale finanziata dal PNRR, con cui l’Abruzzo ha già raggiunto gli obiettivi previsti per la sanità territoriale. Un modello che punta a costruire una sanità più moderna, efficiente e vicina alle persone, rafforzando il rapporto tra cittadini e sistema sanitario.