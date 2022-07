Songwhiters, rassegna musicale a Lido Bianco di Francavilla al Mare

In programma cinque serate di musica inedita dal 21 luglio al 18 agosto 2022, si parte giovedì con con Marsali, Urania ed Eleonora Toscani

FRANCAVILLA AL MARE – “Il progetto nasce dalla voglia di ricreare una vera e propria stanza bianca, davanti al mare, dove la musica originale emergente può avere finalmente uno spazio dove crescere ed essere condivisa con tutti. Il bianco è il colore della possibilità, il colore di ogni nuovo inizio, il colore che dà libero sfogo ad ogni istinto creativo. Ogni giovedì, per 5 serate, dal 21 luglio, vari cantautori si passeranno il testimone per presentare le loro realtà e i loro linguaggi a chiunque avrà voglia di ascoltarli. La location sarà quella del Lido Bianco di Francavilla al Mare che ha sposato l’iniziativa nel migliore dei modi dando spazio agli artisti emergenti che hanno voglia di presentare live i loro progetti musicali. Sarà una festa, sarà uno spazio di condivisione, sarà una stanza intima ma libera di arrivare a tutti”.

Si comincia giovedì 21 luglio con Marsali, Urania ed Eleonora Toscani; si proseguirà 28 luglio, 4, 11 e 18 agosto con altri artisti che verranno svelati man mano.

Biografie delle band della serata del 21 luglio 2022

Marsali è un’artista che si affaccia al mondo musicale nel 2013. Ha all’attivo due singoli, “La versione migliore di noi” e “Booking” e un ep “Bouganville” che include cinque canzoni che parlano di amore, di vita e soprattutto di rinascita. Recentemente è uscito anche il suo ultimo videoclip, “Smarties”, diretto da GiovaniElettrici Film (Andrea Speca & Chiara Gualterio).

Urania è un duo synth-pop fon-dato nel 2021, composto da Laura Ubaldi e Stefania Ferrante. Urania è un pianeta dove ci si racconta senza paura, in cui tutto è possibile se si viaggia insieme. Un luogo per conoscersi e riconoscersi ogni giorno, libero da ogni giudizio e in cui sentirsi in continua evoluzione.

Dopo i singoli “Orbita Lunare” e “Anime” entrambi usciti sotto l’etichetta Ninety Music, recentemente è uscito il terzo singolo “Portavoce”, disponibile su Spotify e Apple Music. Il duo è stato fra i finalisti selezionati per partecipare al Concerto del Primo Maggio che si è tenuto a Roma.

Eleonora Toscani è nata ad Atri.

Si è avvicinata alla musica da giovanissima, iniziando a suonare la chitarra a soli dodici anni.

Le prime canzoni le ha scritte però a 19 anni, in coincidenza con il suo ingresso al Conservatorio, dove frequenta il corso di Contemporary Writing and Production nel dipartimento di Popular Music coordinato dal M °Angelo Valori. Qui vince una piccola borsa di studio per studiare al Columbia College di Chicago per due settimane nel 2015. E’ anche partita per andare in Erasmus e studiare alla Popakademie di Mannheim (in Germania) a partire da settembre 2016, fino a che non è tornata per laurearsi con 110 e lode. Scrive sia in inglese che in italiano.

Il 6 maggio 2022 è uscito il suo ultimo singolo, “Odio Tutti”, a cui è stato abbinato anche un videoclip (online dal 13 giugno).

